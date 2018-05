MS v hokeji 2018: Česko – Slovensko (online) 3:2

KODAŇ 5. mája - Slovenskí hokejisti hrajú v sobotu od 20:15 proti Čechom svoj prvý zápas na 82. majstrovstvami sveta v Dánsku. Zverenci Craiga Ramsayho v A-skupine nastúpia aj proti Švajčiarom, Rakúšanom, Francúzom, Švédom, Rusom a Bielorusom.



V bránke Slovenska nastúpi Marek Čiliak, v českej Pavel Francouz, ktorý pred šampionátom podpísal zmluvu s Coloradom Avalanche. V českom tíme je nováčikom mladý obranca Filip Hronek, ktorý si v sobotu odbije premiéru na tomto fóre.



MS v hokeji 2018



Kodaň (Royal Arena)

A-skupina



hrá sa od 20:15

Česko – Slovensko 3:2 (0:1, 1:1, 1:0 – 1:0)

Góly:

7:33 – 0:1 – Michal Krištof (Sekera, Nagy)

21:04 – 1:1 – Dominik Kubalík (Nestrašil, Jaškin)

25:29 – 1:2 – Andrej Sekera (Nagy)

59:51 – 2:2 – Martin Nečas (Kubalík)

62:09 – 3:2 – Dmitrij Jaškin

Vylúčenia:

7:29 – Radek Gudas – Nedovolené bránenie

18:04 – Ladislav Nagy – Faul kolenom

18:57 – Dmitrij Jaškin – Seknutie

24:53 – Dmitrij Jaškin – Narazenie

32:01 – Michal Čajkovský – Nedovolené bránenie

48:58 – Marek Ďaloga – Držanie

strely na bránu: 41:17, vylúčenia: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: Mikko Kaukokari, Timothy Mayer – Rene Jensen, Brian Oliver

Zostavy:

Česko: Francouz – Hudas, Jordán, Sklenička, Moravčík, Šulák, Polášek, Hronek – Červenka, Faksa, Hyka – Nestrašil, Jaškin, Nečas – Plekanec, Kubalík, Řepík – Horák, Chytil, Kousal

Slovensko: Čiliak – Sekera, Čajkovský, Graňák, Marek Ďaloga, A. Jánošík, Jaroš, Fehérváry – Jurčo, Krištof, Nagy – M. Bakoš, J. Mikúš, Marcel Haščák – D. Bondra, Buc, Svitana – Cingeľ, T. Marcinko, Skalický

62

GÓL

62

Slováci sa pokúsili vysunúť Cingela cez pol ihriska ale neúspešne, Cingel ešte stratil hokejku.

62

Česi takmer rozhodli, no strela bola zablokovaná.

61

Nečas zakončil, Čiliak ho neúmyselne potkol betónom a český hráč v obrovskej rýchlosti narazil do bariéry a padol na zem.

60

Začalo sa predĺženie.

60

Tretia tretina skončila.

Nečas zakončil z pravého kruhu 9 sekúnd pred koncom, puk prešiel Čiliakovi medzi rukou a hrudníkom.

60

GÓL

59

Lukáš Cingel sa dostal do útočného pásma ale prázdnu bránu netrafil, jeho strelu tečovali českí obrancovia.

59

Česi si berú oddychový čas

59

Puk má v lapačke Čiliak, má na svojom konte 36 zákrokov. To je viac ako 97,3% úspešnosť.

59

Řepík nebezpečne vysrelil.

58

Haščák to do prázdnej brány skúsil hneď z vhadzovania, je z toho zakázané uvoľnenie.

58

Česi odolávajú brankára.

57

Faksova prihrávka, ktorú Hyka nespracoval, sa dostala k Červenkovi, ten sa ocitol sám pred slovenským brankárom, no neskóroval.

Řepík dostal nahrávku pred prázdnu bránu, no spadol a netrafil puk.

57

Česi boli v ďalšej obrovskej šanci.

56

Česi v príležitosti v súboji 2 na 2.

54

Česi zvyšujú tlak aj tempo hry.

53

Mikuš vystrelil, Francouz mal na mále, Česi vyrazili okamžite do protiútoku kde nás zachránili Ďaloga a Čiliak.

52

Jánošík našiel Jurča pred Francouzom a ten mal čo robiť.

51

Česká presilovka skončila.

51

Faksa stál v dobrej pozícii, prihrávku zablokovali slovenskí obrancovia.

50

Veľmi nebezpečná strela od Čechov z bezprostrednej blízkosti bránky.

49

VYLÚČENIE! Vylučuje sa na našej strane, fauloval Ďaloga.

49

Zakázané uvoľnenie na slovenskej strane.

48

Francouz v tejto tretine ešte bez zákroku.

48

Slováci vyhrali vhadzovanie v obrannom pásme, Haščák vyviezol puk do útočného pásma.

46

Slováci sa na chvíľu dostali do útočného pásma, no Česi prešli do protiútoku.

46

Ak má niekto v tejto tretine puk na svojich hokejkách, tak sú to skôr Česi ako Slováci.

45

Nestrašil sa dostal do perfektnej príležitosti, no netrafil našu bránku.

45

Nečas sa dostal do ďalšej príležitosti, no Čiliak stratil pri skrumáži prilbu a hra musela byť prerušená.

44

Martin Nečas sa dostal do prvej vážnejšej príležitosti v tejto tretine, Čiliak puk vyrazil.

43

Nagy chcel prihrávať pred bránku ale puk sa mu skĺzol z hokejky.

42

Tretia tretina začala v kľudnejšom tempe než končila druhá. Zatiaľ sme sa nedočkali ani jednej výraznejšej strely.

40

Začala sa tretia tretina.

Koniec druhej tretiny, Slovensko vedie 2:1.

40

Česi mali obrovskú smolu alebo Slováci obrovské šťastie, puk prešiel pomedzi Čiliakove betóny a pomaly sa kĺzal za jeho chrbát, no bránu tesne minul.

39

Plekanec vyrazil do individuálneho útoku, netrafil však bránu.

39

Rýchla akcia Čechov, Čiliak vychytal.

38

Postavenie mimo hry na slovenskej strane.

37

Hra sa ukľudnila, hra je momentálne v strednom pásme.

36

Slováci v protiútoku, Česi ho opätovali.

35

Česi sa stiahli do svojho obranného pásma a rozohrávajú.

35

Opäť sa hrá, Slováci pod tlakom pri bráne.

35

Čaká sa na pokračovanie hry, na ľade sú úlomky.

35

Skončila sa česká presilovka.

34

Česi boli veľmi blízko k vyrovnaniu, Slovákov zachránil Čiliak a Červenka.

33

Červenka využil nepozornosť súpera a takmer mu zobral puk a prešiel do individuálneho protiútoku

33

VYLÚČENIE! Tvrdý hit od Čajkovského na Řepíka v našej obrannom pásme.

32

Šulákova tečovaná strela od modrej, Česi sa z dorážky dostali k puku, no hra bola vzápätí prerušená, puk má brankár.

30

Slovenskí hokejisti sa veľmi snažia prevziať hru, no Česi sú zase odhodlaní vyrovnať.

29

Červenka vystrelil z individuálnej akcie, český tlak pokčačuje.

27

Slovákom v útočnom pásme ušiel puk do stredného pásma.

27

Česi výrazne zrýchlili tempo hry, sú v našom obrannom pásme no ustáli sme to.

Laco Nagy nahral Sekerovi na modrú čiaru a ten nekompromisne zakončil.

26

GOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

26

VYLÚČENIE! Jaškin fauloval Dalogu, na trestnú lavicu mal možno ísť aj Šulák, no nedeje sa tak.

25

Zakázané uvoľnenie na našej strane.

24

Slováci sa pokúsili o rozohrávku ale Česi ich aktívne napádajú a puk im vzali.

Kubalík naznačil pohyb do druhej strany, a následne našiel medzeru medzi Čialikovimi nohami.

22

GÓL

21

Na záver presilovky sa slovenský tím dostal do šance.

20

Začala druhá tretina.

4 sekundy po začiatku druhej tretiny si zahrá Slovensko presilovku.

Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann Tomáš Jurčo oslavuje gól, ktorý strelil Krištof.

20

Koniec prvej tretiny, Slovensko vedie 1:0.

20

Kubalík prešiel do útoku a získal vhadzovanie z ktorého vzišli dve nebezpečné strely.

19

VYLÚČENIE! Jaskin vylúčený za faul na nášho brankára.

18

Česi majú puk a sú v našom útočnom pásme.

18

VYLÚČENIE! Ladislav Nagy fauloval Šuláka a pôjde na trestnú lavicu.

17

Česi strieľajú od modrej, veľký tlak z českej strany.

16

Česi prešli do nepríjemného protiútoku.

16

Haščák sa pokúsil využiť nedorozumenie v českej rozohrávke.

16

Mikuša na buly nahradí Bakoš.

16

Česi boli v útočnom pásme, ich nátlak skončil postavením mimo hry.

15

Šulákova nepríjemná strela od modrej zamestnala slovenského brankára.

14

Česi v našom útočnom pásme.

14

Rozhodca poslal Buca preč z buly.

14

Česi sa snažia rozohrať, naši ich napádajú.

13

Po zakázanom uvoľnení sa rozohrávalo pri českej bráne.

12

Cingel strieľal, mal veľkú príležitosť, no nevyužil ju. Lízol Francouzov betón.

12

Naši v príležitosti, snažili sa puk pretlačiť cez Francouza do brány.

12

Napriek nášmu vedeniu mali Česi viac šancí ako my.

11

Postavenie mimo hry na českej strane.

10

Česi v streleckej príležitosti, zakázané uvoľnenie na našej strane.

Presilovka trvala len pár sekúnd a Krištof si zapísal svoj prvý reprezentačný gól keď tečoval strelu.

7

GOOOOOOOL!

7

Budeme hrať presilovku, Gudas fauloval Bondru.

6

Krištof sa pokúsil vysunúť Haščáka, prihrávka bola zblokovaná.

6

Skalickému sa podarilo zobrať Čechom puk.

5

Česi v našom obrannom pásme vyvíjajú tlak.

5

Faksa ohrozil nášho brankára, gól z toho nebol.

4

Dva rýchle útoky za sebou, jeden od Čechov, druhý od nás.

4

Nakoniec predsa, prešli do útoku a skúsili to na Francouza.

3

Naši hokejisti sú v obrannom pásme a nedarí sa im rozohrať.

3

Plekanec to skúsil na Čiliaka, neúspešne.

2

Naši hokejisti boli v útočnom pásme, Česi vyrazili do protiútoku.

2

Juraj Mikuš ostal ležať na lade, rozhodcovia neavizovali vylúčenie.

1

Puk majú na hokejkách naši hokejisti.

1

Zápas sa začal.