 MS v hokeji 2018 (finále): Švédsko obhajilo titul Majstra sveta

KODAŇ 20. mája - Švédsko a prekvapujúco Švajčiarsko sa prebojovali do finálového zápasu na MS v hokeji 2018, ktorý sa hrá v nedeľu do 20.15 v kodanskej Royal Arene.



Švajčiari v základnej A-skupine nezobrali body favoritom z Ruska (3:4) a Švédska (3:5), ale v súbojoch, ktoré potrebovali zvládnuť na postup do štvrťfinále, boli úspešní (Rakúsko – 3:2 po predĺžení, Slovensko – 2:0, Bielorusko – 5:2, Francúzsko – 5:1) a bod ukradli aj Čechom (4:5 po sam. nájazdoch). Vo štvrťfinále vyradili Fínsko (3:2) a v semifinále Kanadu (3:2).



Švédi prešli A-skupinou ako nôž maslom – v siedmych zápasoch nastrieľali 31 gólov a inkasovali iba 9-krát. O jediný bod ich pripravili slovenskí hokejisti (3:4 po predĺžení). V ostatných zápasoch v „áčku“ nenašli premožiteľa (Bielorusko – 5:0, Česko – 3:2, Francúzsko – 4:0, Rakúsko – 7:0, Švajčiarsko – 5:3, Rusko – 3:1). Vo štvrťfinále zdolali Lotyšsko (3:2) a v semifinále USA (6:0).

MS v hokeji 2018 – finále Švédsko – Švajčiarsko 3:2 po sam. nájazdoch (1:1, 1:1, 0:0 – 0:0, 1:0) hralo sa od 20.15 hralo sa od 20.15 Góly:

16:38 – 0:1 N. Niederreiter (R. Josi, K. Fiala)

17:54 – 1:1 G. Nyquist (M. Ekholm)

23:13 – 1:2 T. Meier (E. Corvi, R. Josi) – presilová hra

34:53 – 2:2 M. Zibanejad (O. Ekman-Larsson) – presilová hra Samostatné nájazdy:

1. séria: S. Andrighetto (gól) – M. Zibanejad (nedal)

2. séria: K. Fiala (nedal) – R. Rakell (nedal)

3. séria: E. Corvi (nedal) – O. Ekman-Larsson (gól)

4. séria: G. Haas (nedal) – F. Forsberg (gól)

5. séria: N. Niederreiter (nedal) Vylúčenia:

11:25 N. Niederreiter – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

21:23 G. Nyquist – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

33:56 E. Corvi – 2 min. (držanie)

47:00 R. Josi – 2 min. (držanie)

49:04 R. Josi – 2 min. (nedovolené bránenie) strely na bránu: 37:27, vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: R. Gofman (Rus), O. Gouin (Kan.) – G. Lazarev (Rus.), N. Vanoosten (Kan.), 12 490 divákov Zostavy:

Švédsko: A. Nilsson – A. Larsson, Ekman-Larsson, J. Klingberg, H. Lindholm, Wikstrand, Ekholm – Rakell, Zibanejad, Janmark – Hörnqvist, Backlund, Nyquist – F. Forsberg, Kempe, Arvidsson – J. de La Rose, Jo. Larsson, Pääjärvi – Everberg, L. Andersson

Švajčiarsko: Genoni – Josi, Diaz, Kukan, Untersander, Müller, Fora, Frick -Fiala, Corvi, Niederreiter – Meier, Vermin, Andrighetto – Hofmann, Haas, S. Moser – Scherwey, Schäppi, Rod I. tretina Finálový súboj začali obaja súperi zostra a o gólové šance nebola núdza. Už v 2. min Enzo Corvi našiel Nina Niederreitera, ale ten poslal puk tesne vedľa bránky Andersa Nilssona. Vzápätí na opačnej strane pohrozil Viktor Arvidsson, no proti zmene stavu bol betón Leonarda Genoniho. V 10. min opäť betón švajčiarskeho brankára zastavil strelu Olivera Ekmana-Larssona. Švédi potom nevyužili vylúčenie Niderreitera, počas ktorého Genoni zastavil tečovanú strelu Gustava Nyquista. Nepochodil ani John Klingberg, na opačnej strane neuspel Niederreiter. Švajčiari udreli prvýkrát v 17. min, keď si Niederreiter spracoval puk korčuľou a poslal ho pomedzi Nilssonove betóny – 0:1. Švédi prehrávali iba 74 sekúnd, pretože na 1:1 vyrovnal strelou spomedzi kruhov Nyquist. II. tretina Ten putoval v úvode druhej časti na trestnú lavicu a presným zásahom ho z nej predčasne poslal do hry Timo Meier, ktorý využil zlé striedanie súpera a v brejkovej situácii sa nemýlil – 1:2. Švajčiari si zo všetkých síl strážili najtesnejší náskok, ich defenzíva či brankár Genoni postupne zlikvidovali príležitosti Miku Zibanejada, Olivera Ekmana-Larssona či Mattiasa Janmarka. „Helvéti“ hrozili protiútokmi, ale „tri korunky“ s Nilssonom sa nenechali zaskočiť. Stupňujúci tlak Švédov priniesol ovocie v 35. min, keď Zibanejad strelou z vrcholu prvého kruhu poslal puk do horného rohu Genoniho bránky – 2:2. Pred druhou sirénou nepridali tretí gól švajčiarskeho tímu Sven Andrighetto ani Gaetan Haas, pred Genonim neuspel ani Arvidsson. III. tretina Na začiatku tretej tretiny bol Genoni pri tečovanej strale Ekmana-Larssona, vzápätí betónom zneškodnil pokus kapitána Mikaela Backlunda. Na opačnej strane Nilssonovu bránku minula strela Mirca Müllera. V 47. min opäť Backlund nepochodil v brejku na švajčiarskeho brankára. Na rad prišli dve presilovky Švédov, počas ktorých zaujal iba nevyužitý brejk Ekmana-Larssona. V závere chceli obaja súperi rozhodnúť, ale Genoni vychytal Mattiasa Ekholma a Nilsson zase Andrighetta. Predĺženie a sam. nájazdy V úvode predĺženia štyroch proti štyrom boli aktívnejší hokejisti Švédska, ale ku koncovke sa nedostávali. V 66. min previedol Nilsson istý zákrok pri strele Müllera, potom prišli šance na oboch stranách a úspešné zásahy Genoniho s Nilssonom. V 73. min Zibanejad neukončil turnaj v skrumáži pred švajčiarskou bránkou, o dve minúty neskôr pozornosť Nilssona preveril obranca Dean Kukan. V 76. min Kevin Fiala vystrelil nebezpečne spred bránky, ale len do gólmana súpera. Keďže dve sekundy pred koncom predĺženia trafil Adam Larsson iba žŕdku, rovnako ako pred rokom prišli vo finále na rad samostatné nájazdy. V nich síce ako prvý skóroval Sven Andrighetto, ale potom uspeli len Švédi Oliver Ekman-Larsson a Filip Forsberg – 3:2.