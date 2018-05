MS v hokeji 2018: Slovenskí hokejisti zdolali na záver skupiny Bielorusko 7:4

Na snímke slovenský hokejista Tomáš Jurčo (vľavo) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v presilovke zápasu základnej A-skupiny Bielorusko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 15. mája 2018 v Kodani. Druhý zľava Ladislav Nagy, Martin Bakoš a Michal Krištof (vpravo). Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke slovenský hokejista Tomáš Jurčo (vľavo) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v presilovke zápasu základnej A-skupiny Bielorusko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 15. mája 2018 v Kodani. Druhý zľava Ladislav Nagy, Martin Bakoš a Michal Krištof (vpravo). Foto: TASR/Martin Baumann

A-skupina (Kodaň):



Bielorusko - Slovensko 7:4 (0:2, 2:0, 2:5)

Góly: 33. Kitarov (Drozd, Falkovskij), 35. Linglet (Levša, Platt), 49. Kovyršin (Suško, Pavlovič), 51. Vorobej (Šarangovič, Platt) - 1. Bakoš (Nagy, Sekera), 11. Jurčo (Bakoš, Nagy), 48. Bakoš (Nagy), 52. Jurčo (Bakoš, Nagy), 55. Hovorka (Krištof), 56. Ďaloga (tr. strieľanie), 60. Krištof (Jurčo, Nagy)

Kodaň 15. mája - Slovenskí hokejisti sa rozlúčili so svetovým šampionátom v Dánsku víťazne. V záverečnom skupinovom zápase zdolali v prestrelke Bielorusko 7:4, no už pred ním nemali šancu postúpiť do štvrťfinále. Rozhodol o tom triumf Švajčiarska nad Francúzskom 5:1 v poludňajšom stretnutí. Slováci sa predstavili medzi najlepšou osmičkou naposledy v Helsinkách 2013.Zverenci trénera Craiga Ramsayho vstúpili do zápasu výborne a už po 18 sekundách viedli zásluhou Martina Bakoša, o desať minút neskôr pridal druhý gól Tomáš Jurčo, no Bielorusi v druhej tretine vyrovnali. V treťom dejstve sa roztrhlo vrece s gólmi. Na presné zásahy Bakoša a Jurča odpovedali Kovyršin a Vorobej, no o výhre Slovákov rozhodli v závere Marek Hovorka, Marek Ďaloga z trestného strieľania a Michal Krištof v presilovke.Bielorusi zakončili turnaj bez jediného bodu a so skóre x:xx a po štrnástich rokoch zostúpili do A-skupiny I. divízie MS.



Slovenskí hokejisti nastúpili na svoj záverečný zápas na MS v Dánsku vo veľkom štýle a už po 18 sekundách sa ujali vedenia. Nagy prihral do jazdy Bakošovi, ktorý namieril spoza hráča do šibenice. Pre slovenského útočníka to bol vôbec prvý bod na turnaji. V 3. minúte dostal tvrdý hit Jurčo a skončil na ľade, ale na striedačku dokorčuľoval sám a po pár minútach pokračoval v zápase. Bielorusi si v 6. minúte zahrali presilovku, ale nič výrazné nevymysleli. Krátko na to mali početnú výhodu aj ich súperi a darilo sa im v nej podstatne lepšie. Nagy poslal krížnu prihrávku na Bakoša, ten vypálil z prvej a Jurčo tečoval puk za Trusa - 2:0. V 14. minúte sa zaskvel Rybár, keď vychytal tutovku Šarangoviča a vzápätí aj šancu Levšu počas ďalšej presilovky Bieloruska.



Do druhého dejstva nastúpil do slovenskej bránky Marek Čiliak, pričom na striedačke nebol žiadny náhradný brankár. Rybár sa totiž zranil a tak sa musel rýchlo prezliecť do výstroja Denis Godla. Medzičasom si Bielorusi zahrali ďalšiu presilovku, ale ani tá gól nepriniesla. Krátko po polovici zápasu prvý slovenský útok zamkol súpera v jeho obrannom pásme a vyzeralo to akoby hral presilovku, vypracoval si niekoľko šancí a tlak vyústil do vylúčenia Lisovca. Slováci však inkasovali počas početnej výhody, keď im ušiel Kitarov a svoj nájazd premenil - 1:2. Vzápätí si zahrali presilovku aj Bielorusi a Linglet vyrovnal na 2:2, keď tečoval strelu Platta. V 37. minúte mal po prihrávke Bakoša tutovku Nagy, ale Trus vytiahol parádny zákrok a zmaril mu gólovú radosť. O minútu neskôr zahodili prečíslenie dvoch na jedného Bondra so Svitanom.



V úvode tretej časti mal veľkú šancu opäť Bondra po prihrávke Svitanu, ale zoči voči Trusovi neuspel. V 46. minúte si pozície vymenili, no gólom sa neskončila ani táto tutovka. Pykať mohli o moment neskôr, Drozd si položil Čiliaka na ľad, jeho strela však skončila na žŕdke. Ani jeden nehral dobre v defenzíve a tak sa v ďalších minútach roztrhlo vrece s gólmi. V 48. minúte sa zblízka presadil druhýkrát v zápase Bakoš - 3:2. Ramsayho zverenci sa však z vedenia dlho netešili, už o minútu vyrovnal Kovyršin, ktorému naservíroval puk pred bránku Suško - 3:3 a v 51. dokonca prvýkrát v zápase prehrávali. Vylúčenie Marcinka potrestal Vorobej. Pri góle zostali pred Čiliakom dvaja nepokrytí Bielorusi. Ani tento stav však nevydržal dlhšie ako minútu. V 52. minúte sa presadil Jurčo - 4:4. Slovensko sa nakoniec rozlúčilo so šampionátom víťazne, v 55. minúte strelil piaty gól Hovorka po prihrávke Krištofa a o minútu neskôr upravil na 6:4 z trestného strieľania Ďaloga. V záverečných sekundách spečatil skóre Krištof v presilovej hre.



Hlasy po zápase:



Ladislav Nagy, útočník SR: "Určite sme si chceli tento zápas užiť. Sami sme si ale skompikovali situáciu, viedli sme 2:0, dovolili sme súperovi vyrovnať aj otočiť, nakoniec sme to v závere rozhodli v náš prospech. Štvrťfinále sme si prehrali už v prvom zápase, nemali sme dostať s Českom gól na 2:2 desať sekúnd pred koncom. Boli by sme potom sebavedomí a Švajčiarov by sme zdolali."



Marek Hovorka, autor víťazného gólu SR: "Bol to mj prvý gól na MS, samozrejme poteší, že padol a že bol víťazný. Škoda, že nám nepomohol k postupu, vytúžené štvrťfinále sme nespravili. Bol to ťažký zápas na psychiku, vedeli sme, že už štvrťfinále nesprávíme a zasa Bielorusi vedeli, že padajú dole. Oba tímy urobili veľa chýb, my sme súperove potrestali viac. Boli sme blízko a predsa tak ďaleko. Celkovo by som šampionát hodnotil kladne, 11 bodov nie je málo, ale nie dostatočné množstvo na postup. Veríme, že to pôjde hore a že príde k progresu."



Martin Bakoš (útočník SR, autor dvoch gólov): „Mali sme výborný začiatok, užívali sme si každé jedno striedanie. Sedelo nám to, že som bol v prvom útoku. Užili sme si to, možno sme to takto mohli zložiť aj skôr, ale to už je teraz zbytočné polemizovať. Bielorusi stav v tretej tretine aj otočili. Ukázalo sa, že musíme hrať poctivo, či sa vyhráva alebo prehráva. Dobré je to, že sme sa opäť ‘nakopli’ späť a bojovali do kopca. Pod novým vedením konečne máme nejakú hernú tvár, vieme potrápiť Švédov či Čechov. Tréner Ramsay je aj do budúcnosti dobrá voľba. Máme 11 bodov a nepostúpili sme. Je to trpké, ale mali sme si to uhrať sami.“



Andrej Sekera (obranca a kapitán SR): „Hokej sa hrá 60 minút, my sme niekedy hrali iba 20, 30 či 40 minút. To je najväčší dôvod, prečo sme nepostúpili a je jedno, proti komu hráme. Je to krátky turnaj a vždy treba hrať celý zápas. Nebyť prehry s Českom, Švédskom, ale najmä so Švajčiarskom, boli by sme vo štvrťfinále. Človeka to mrzí, lebo vie, že mužstvo má na viac a potom príde zbytočný výkyv. Neviem, čím to je. Myslím si, že hokej je na Slovensku šport číslo 1 a chalani sa budú snažiť spraviť všetko pre to, aby sme sa z tohto šampionátu poučili a na domácich MS 2019 hrali lepšie ako teraz.“



Craig Ramsay (tréner SR): „Dali sme gól veľmi skoro a to nám pomohlo do ďalšieho priebehu zápasu. V tretej tretine nás Bielorusi dokázali zatlačiť a skórovať, napokon sme rozhodli až v závere. Veľa prvkov z našej hry na turnaji sa mi páčilo, hoci nie vždy hráči plnili moje pokyny tak, ako som si predstavoval. Dokázali sme vzdorovať aj silným tímom, ale nevedeli sme hrať celých 60 minút, niekedy sme zbytočne stratili koncentráciu, ale bola to veľká skúška pre našich mladých hráčov. Veľa sa mohli naučiť napríklad obrancovia Jaroš či Fehérváry, videli, že na tejto úrovni sa hrá rýchlejšie a tvrdšie ako sú zvyknutí, ale zvládli to. Bolo zábavné sledovať Sekeru ako hrá, bol to dobrý líder v kabíne i na ľade a takisto aj vzor pre mladých hráčov. Veterán Nagy hral veľmi dobre a získal dôležité body.“



Dávid Buc, útočník SR: "Dalo sa čakať, že to bude ofenzívny hokej, keďže o nič nešlo. Diváci mali radosť, tréneri asi nie. Sme radi, že to dopadlo dobre."



Tomáš Jurčo, útočník SR: "Z turnaja si môžeme zobrať veľa pozitív. Ideme dobrým smerom, škoda, že sme nešli ďalej. Mali sme veľa fáz, kde sme odohrali výborný hokej. Potenciál máme, je na čom stavať."

Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 6 5 1 0 0 28:8 17*

2. Rusko 6 5 0 1 0 31:7 16*

3. Česko 7 3 3 0 1 27:15 15*

4. Švajčiarsko 7 3 1 1 2 25:19 12*

_________________________________

5. SLOVENSKO 7 3 0 2 2 19:20 11

6. Francúzsko 7 2 0 0 5 13:29 6

7. Rakúsko 7 1 0 1 5 13:30 4

8. Bielorusko 7 0 0 0 7 8:36 0**

* - postup do štvrťfinále

** - zostup do A-skupiny I. divízie MS

/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/



