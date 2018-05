MS v hokeji 2018: Slovensko – Francúzsko (online)

KODAŇ 10. mája - Slovenskí hokejisti hrajú vo štvrtok od 16.15 proti Francúzom svoj štvrtý zápas na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku. Hlavnými rozhodcami duelu v kodanskej Royal Arene sú Roman Gofman a Antonín Jeřábek, na čiarach im asistujú Rene Jensen a Jon Kilian.



Zverenci trénera Craiga Ramsayho majú po troch zápasoch na konte štyri body - podľahli Čechom (2:3 po predĺžení), Švajčiarom nestrelili ani gól (0:2) a v utorok zdolali Rakúšanov (4:2). Francúzi nazbierali zatiaľ tri body za triumf nad Bielorusmi (6:2), v ostatných dvoch zápasoch proti favoritom neskórovali (Rusko - 0:7 a Švédsko - 0:4).



Práve proti Francúzom absolvovali Slováci zápasovú generálku na šampionát, v závere apríla proti tomuto súperovi absolvovali dve stretnutia. V Nitre sa zrodil hladký triumf slovenského tímu 4:0, v Piešťanoch uspel francúzsky výber 3:2.

MS v hokeji 2018

Góly:

05:37 – 1:0 D. Bondra (D. Buc, P. Svitana)

22:03 – 2:0 D. Buc (P. Svitana, Ch. Jaroš)

33:39 – 2:1 V. Claireaux (J. Perret, J. Janil)

Vylúčenia:

11:47 Francúzsko – 2 min. (veľa hráčov na ľade)

15:28 A. Manavian – 2+2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

24:20 M. Haščák – 2 min. (nedovolené bránenie)

strely na bránu: 19:6, vylúčenia: 1:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: R. Gofman (Rus.), A. Jeřábek (ČR) – R. Jensen (Dán.), J. Kilian (Nór)

Zostavy:

Slovensko: Čiliak – Čajkovský, Sekera, Graňák, Marek Ďaloga, Jaroš, Fehérváry, A. Jánošík, Grman – Jurčo, Krištof, L. Nagy – M. Bakoš, Hovorka, Marcel Haščák – D. Bondra, Buc, Svitana – A. Kudrna, T. Marcinko, Cingeľ

Francúzsko: Hardy – Manavian, Auvitu, Chakiachvili, Hecquefeuille, Raux, Janil, Thiry – D. Fleury, S. Da Costa, Rech – Guttig, S. Treille, T. Da Costa – Claireaux, Douay, Texier – Leclerc, Ritz, Lamperier – Perret

40:00

Druhá tretina sa skončila.

38:11

A Francúzi sú opäť aktívni, cítia, že vyrovnávajúci gól je blízko. Čiliak v našej bránke sa musí mať napozore.

36:25

A sme v útočnom pásme. So skóre sa snažia niečo urobiť Sekera, Graňák, Krištof, Jurčo i Nagy, no ani jednému z nich sa gól streliť nepodarilo. Presilovka sa skončila.

35:32

Mohla by nás vykúpiť presilovka. Za nebezpečnú hru vysokou hokejkou si odchádza sadnúť na trestnú lavicu Da Costa.

35:00

Stále nám to nejde, koledujeme si o vyrovnanie. Francúzi sú momentálne lepší vo všetkých herných činnostiach a ak nezmeníme niečo na našej hre, budeme mať čo robiť, aby sme naše vedenie udržali.

33:39

A dostávame gól, o ktorý sa postaral Claireaux.

32:59

Herne sú na koni stále Francúzi, v našom tíme chýba prirodzený líder, ktorý by vedel zaveliť do útoku.

32:02

Nedarí sa nám, práve naopak, po strele Texiera sme mohli inkasovať.

31:15

Na snímke striedačka slovenského tímu v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku.Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke striedačka slovenského tímu v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku.Foto: TASR/Martin Baumann Ďalšia reklamná prestávka, počas ktorej sa môžu slovenskí hokejisti opäť nadýchnuť a dokázať, že hokej hrať vedia. V uplynulých minútach to bolo z ich strany žalostné.

30:00

Na snímke vpravo slovenský útočník Tomáš Jurčo, vľavo francúzsky brankár Florian Hardy v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke vpravo slovenský útočník Tomáš Jurčo, vľavo francúzsky brankár Florian Hardy v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku. Foto: TASR/Martin Baumann V polovici zápasu sa peknou individuálnou akciou prezentoval Jurčo, no skóre sa nemení a nestalo sa tak ani po Bakošovej strele z uhla.

29:14

Konečne sme sa aj my po dlhšom čase usadili v útočnom pásme, no bolo to len platonické, na súperovu bránku sme nevystrelili.

28:37

Vlajkovú loď sa snaží zdvihnúť Bakoš, so súperom sa teraz pohral ako mačka s myšou, puk poslal Ďalogovi, no ten bol nepríjemne narazený na mantinel. Hra je prerušená.

27:59

Slovenskí hokejisti sa dostávajú k puku len sporadicky a keď ho vybojujú, vzápätí ho stratia. Možno im pomôže reklamná prestávka.

26:04

Francúzi v tejto fáze hry ožili a sú čoraz nebezpečnejší. Kontaktný gól z ich strany je na spadnutie.

25:23

Presilovku súpera sme ustáli, sily na ľade sú opäť vyrovnané.

24:00

Francúzski hokejisti sú nasťahovaní v našom obrannom pásme, Čiliak je teraz v ohni striel.

23:23

Našim hráčom narástli krídla, no v rozlete ich pribrzdilo vylúčenie Haščáka za nedovolené bránenie. Budeme hrať v oslabení.

22:30

Už je to pokojnejšie, čo by sa malo prejaviť aj na našej hre. Postupne by sme mohli naše vedenie zveľaďovať.

22:03

GÓÓÓL!!! O druhý presný zásah Slovenska v zápase sa postaral Dávid Buc. Asistenciu si pripísal Svitana.

21:47

Do streleckej listiny sa teraz mohol zapísať aj mladík Feherváry, ale osobné štatistiky si nevylepšil.

20:59

Hra sa presunula do francúzskeho obranného pásma, no nedokázali sme sa v ňom dlhšie udržať. Jediná Hovorkova strela súperovho brankára vážnejšie neohrozila.

20:01

Druhá tretina sa začala.

Hoci to z našej strany nie je to pravé orechové, podstatný je výsledok. Z dvanástich pokusov sme súperovho gólmana prekonali raz, vyhrávame 1:0, a to je hlavné. Chcelo by to však ešte jeden gól na upokojenie. Podarí sa nám ho streliť v prostrednom dejstve?

Prvá dvadsaťminútovka veľa pekných hokejových momentov nepriniesla, no podstatné je, že vďaka Bondrovmu gólu vyhrávame 1:0.

Na snímke druhý sprava slovenský útočník Dávid Bondra oslavuje svoj gól so spoluhráčmi, vľavo Michal Čajkovský, druhý zľava Andrej Sekera a vpravo Dávid Buc v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku.Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke druhý sprava slovenský útočník Dávid Bondra oslavuje svoj gól so spoluhráčmi, vľavo Michal Čajkovský, druhý zľava Andrej Sekera a vpravo Dávid Buc v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku.Foto: TASR/Martin Baumann

20:00

Úvodná tretina sa skončila.

19:30

A je po 4-minútovej presilovke, gól sa nám streliť nepodarilo.

18:45

Súpera síce tlačíme, ale je to platonické. Po strelenom góle sme sa akoby upokojili, nič kreatívne slovenskí hokejisti nevymysleli.

18:09

Ideálnu príležitosť na zvýšenie nášho vedenia mal obranca Graňák, ale ani z tohto mráčka nezapršalo.

17:17

A opäť sme súpera zatlačili, ale nie a nie sa dostať k strele, ktorá by súperovho brankára ohrozila. Presilovkový čas nám uteká.

16:14

Naši chlapci sa usadili v útočnom pásme, no nepresná prihrávka ich z neho vyháňa

15:30

Po faule na Jurča si teraz zahráme druhú presilovku. Na trestnú lavicu odchádza Manavian a za faul vysokou hokejkou budeme mať príležitosť dvojnásobnej presilovky.

14:52

V tomto úseku hry je to skôr o bojovnosti z oboch strán, z letargie mohol fanúšikov hokeja vytrhnúť Marcinko, ale neúspešne.

13:49

A je po našej presilovke. Bez striel góly nepadajú a my sme počas nej na súperovú branku nevystrelili ani raz.

12:40

V prvej minúte hry v početnej prevahe sme však na súpera nič nevymysleli, Haščák pri prechode do útočného pásma zlomil hokejku, a tak sme Hardyho v bránke ani neohrozili.

11:49

Budeme hrať presilovku. Francúzov bolo príliš veľa na ľade.

11:11

Hra je v týchto chvíľach rozkúskovaná, no Hovorka sa nenapádne dostal k puku a mohol zvýšiť slovenské vedenie. To mu však nevyšlo.

09:59

V polovici úvodnej tretiny môžeme skonštatovať, že síce máme do činenia s húževnatým súperom, no kvalitatívne máme navrch, čo mohol dokumentovať Jurčo po šikovnej Krištofovej zadovke. Stav sa však nemení.

08:26

O druhý gól vo francúzskej sieti sa mohol postarať zadák Čajkovský, ale jeho štipľavú delovku brankár Hardy spoľahlivo kryl.

07:41

Francúzi sa však ani náhodou nevzdávajú, práve naopak, osmelili sa a z času na čas ohrozujú Čiliaka v našej bránke.

07:00

V doterajšom priebehu majú zverenci trénera Craiga Ramsayho jednoznačne navrch. Verme, že v tomto trende budú pokračovať aj naďalej.

05:37

Na snímke uprostred slovenský útočník Dávid Bondra oslavuje svoj gól so spoluhráčmi, vľavo Andrej Sekera a vpravo Michal Čajkovský v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku.Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke uprostred slovenský útočník Dávid Bondra oslavuje svoj gól so spoluhráčmi, vľavo Andrej Sekera a vpravo Michal Čajkovský v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku.Foto: TASR/Martin Baumann GÓÓÓL!!! Slovenským hokejistom sa tlak vyplatil, skóre duelu otvoril Dávid Bondra. Pre syna slovenskej hokejovej legendy to bol celkovo tretí gól v 13. zápase v najcennejšom drese.

04:30

Teraz sme Francúzov zatlačili, Bakoš mal krátko po sebe dve gólové šance, ale súperov brankár Hardy si stále drží čisté konto.

03:49

Sme aktívnejší, ideálnu príležitosť na skórovanie mal Jurčo, ale stav sa nezmenil.

02:51

Skóre zápasu mohol otvoriť obranca Sekera, no ani jeho strela v bránke neskončila.

02:04

V týchto chvíľach podkuruje súperovi najmä popradský útok na čele so Svitanom, no gól z toho ešte nebol.

01:12

Prvú strelu na francúzskeho gólmana sa snažil vyslať Bakoš, ale bola zblokovaná.

00:24

Ako prví sa puku zmocnili Francúzi a kým sa ho naši hráči dotkli, hra bola prvýkrát prerušená.

00:01

Zápas sa práve začal.

Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku.Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Francúzsko 10. mája 2018 v Kodani v Dánsku.Foto: TASR/Martin Baumann Pripravte si hlasivky, dnes ide Slovensku o veľa. V prípade akejkoľvek straty bodov, sa s vidinou postupu do štvrťfinále môžu zverenci trénera Craiga Ramsayho rozlúčiť.

Slovenských hokejistov čaká dnes štvrtý duel na tohtoročných majstrovstvách sveta. Po prehrách s Českom i Švajčiarskom a víťazstve nad Rakúskom majú na konte 4 body a v priebežnej tabuľke im patrí nepostupová piata priečka. Ak chcú pomýšľať na štvrťfinále, musia nad ich dnešným súperom bezpodmienečne vyhrať. Čo myslíte, podarí sa im to?