MS v inline hokeji: Tréner SR Antal naň nominoval týchto hráčov

Nominácia SR v inline hokeji na MS v Bratislave (25. 6. - 1. 7. 2017, Zimný štadión Ondreja Nepelu):



Brankári: Vladimír Neumann (Red Rebel Mad Dogs Bratislava), Matej Kristín (Dubnica Wild Kings)

Obrancovia: Jakub Ručkay (Fevra Blue Vipers), Boris Erteľ (Red Rebel Mad Dogs Bratislava), Martin Kľučár, Miroslav Kristín, Ondrej Burzala (všetci Dubnica Wild Kings), Tomáš Jaško (Roller Hammers Bratislava)

Útočníci: Jozef Haring, Roman Šimunek (obaja Fevra Blue Vipers Bratislava), Filip Novák, Juraj Jurík, Peter Lichanec, Patrik Sabo (všetci Red Rebel Mad Dogs Bratislava), Denis Trenčan (Dubnica Wild Kings), Marcel Holovič (Trnava Warriors), Adam Šimonič, Juraj Prekop, Marek Horský (všetci Save Finance Bratislava)

Bratislava 16. júna (TASR) - Necelých desať dní zostáva do začiatku majstrovstiev sveta v inline hokeji v Bratislave. Dovedna 16 národných tímov, vrátane slovenského, bude od 25. júna do 1. júla bojovať o cenné kovy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.Najlepšie mužstvá zo všetkých kútov sveta už v minulosti v Bratislave štartovali. V roku 2008 slovenskí hráči vybojovali strieborné medaily a v doterajšej histórii ide o jediné cenné kovy pre Slovensko z MS v inline hokeji. Na Slovensku sa vtedy predstavilo viacero hokejových hviezd, v domácom výbere hrali Ľubomír Višňovský či Richard Kapuš, ktorý bude teraz ambasádorom turnaja.citovala tlačová správa Richarda Kapuša.Len pred pár dňami sa skončila play off slovenskej extraligy a tréner reprezentácie SR Imrich Antal už zverejnil nomináciu. Do tímu pozval zatiaľ dvoch brankárov a sedemnástich hráčov v poli. Ide o hráčov zo slovenskej extraligy v inline hokeji, ktorá vyvrcholila počas uplynulého víkendu. Z majstrovskej Dubnice je vo výbere päť hráčov.Slováci sa budú od pondelka pripravovať už v dejisku šampionátu a vo štvrtok 22. júna odohrajú prípravný zápas proti Nemecku.povedal kouč Imrich Antal, ktorý si tiež zaspomínal na strieborné MS 2008. Bol na nich koučom výberu SR.prezradil.Úvodné tri dni MS prinesú zápasy v základných skupinách, po dni voľna budú nasledovať súboje vyraďovacej časti o medaily. Zastúpenie na turnaji majú všetky kontinenty s výnimkou Ázie. Už v pondelok priletia výpravy Argentíny a Nového Zélandu. Naposledy boli majstrovstvá sveta v inline hokeji v júli 2015 vo fínskom Tampere. Zlato si vybojovali reprezentanti Kanady, striebro patrilo domácim Fínom. Kanaďania si pripísali tretí titul majstrov sveta a chýbať nebudú ani v na šampionáte v Bratislave. Slováci v Tampere v zápase o bronz podľahli výberu Švédska a zostali bez cenného kovu.Priaznivcom inline hokeja sú na všetky hracie dni k dispozícii celodenné vstupenky v hodnote štyroch eur, imobilní návštevníci majú vstup zadarmo a ich sprievod za 2 eurá.prezradil riaditeľ turnaja Roman Štamberský. Fanúšikovia si vstupenky môžu kúpiť online v predajnej sieti www.ticketportal.sk alebo vo viac ako 600 predajných miestach po celom Slovensku či priamo v pokladniciach zimného štadióna.