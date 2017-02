MS V LYŽOVANÍ: Adam Žampa pôjde super-G

Slovenský lyžiar Adam Žampa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

St. Moritz 8. februára (TASR) - Hoci to s kompletným programom Adama Žampu na zjazdárskych MS ešte pred pár dňami nevyzeralo ružovo, na ich začiatku je všetko ináč. Jeho nedávno zranený členok počas utorňajšieho tréningu zjazdu držal a slovenská mužská jednotka v alpskom lyžovaní sa chystá štartovať v stredajšom super-G.Superobrovský slalom sú druhé preteky v programe šampionátu vo švajčiarskom St. Moritzi, ženy ho absolvovali v utorok.odkázal Žampa prostredníctvom svojho mediálneho manažéra. Otec a tréner Tomáš Žampa zdôraznil:Je to veľmi nádejná správa aj ohľadom súťaže tímov. Tá sa pôjde v utorok 14. februára a zloženie tímu závisí najmä od Adama Žampu. Ak nebude štartovať, Veronika Velez-Zuzulová príde do dejiska MS až na druhý deň a absolvovala by len sobotňajší slalom. Družstvo by tak na preteky prihlásili bez oboch dlhoročných jednotiek. Darina Kubeková, vedúca slovenskej výpravy v St. Moritzi však TASR potvrdila, že prihláška nesúri, rozhodnutie Adama Žampu padne pod dôkladnom zvážení a Velez-Zuzulová je nachystaná pricestovať v pondelok. Tím v (pravdepodobnom zložení Žampovci, Velez-Zuzulová, Petra Vlhová) by nebol bez šance na výrazný výsledok. Súťaž sa ide paralelným a vyraďovacím spôsobom od osemfinále, ak je prihlásených viac, koná sa aj kvalifikácia k nasadeným do pavúka. Spôsobom muža na muža, žena na ženu sa v každom dueli rozdelia štyri body, v prípade stavu 2:2 o postupe rozhoduje lepší súčet dvoch najrýchlejších tímových časov oboch pohlaví.