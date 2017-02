MS V LYŽOVANÍ: Medailová logika je v Zuzulovej postupke, číha Vlhová

Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Veronika Velez-Zuzulová na vrcholných podujatiach:



MS 2001 - 34. obrovský slalom, nedokončila 1. kolo slalomu

ZOH 2002 - nedokončila 1. kolo slalomu, 32. obrovský slalom

MS 2003 - neštartovala pre zranenie

MS 2005 - diskvalifikovaná v cieli 1. kola slalomu

ZOH 2006 - 15. kombinácia, 22. slalom

MS 2007 - 9. superkombinácia, 21. obrovský slalom, 13. slalom

MS 2009 - zranila sa v dejisku, neštartovala

/ME 2009 - 1. v halovom slalome - mimo rámcov FIS/

ZOH 2010 - nenastúpila na 2. kolo obr.slalomu (34. po prvom), 10. slalom

MS 2011 - 15. obrovský slalom, 10. slalom

MS 2013 - 7. slalom

ZOH 2014 - neštartovala pre zranenie

MS 2015 - 4. slalom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Moritz 17. februára (TASR) - Keby sa športové zápolenia vždy skončili logickými výsledkami, tak by sa slovenské zjazdové lyžovanie tešilo v sobotu z prvej slalomovej medaily na MS. Vôbec z prvej v klasickej individuálnej súťaži. Vo švajčiarskom St. Moritzi by vyhrať mala suverénna Američanka Mikaela Shiffrinová a ďalšie dva kovy by si mali rozdeliť Češka Šárka Strachová so Slovenkou Veronikou Velez-Zuzulovou. Jedna vďaka rokmi overenému kumštu gradovania formy a odolnosti na vrcholných podujatiach. Druhá tiež vďaka lyžiarskemu majstrovstvu, súčasnej skvelej fazóne a postupkovej logike.Lenže favoritiek so (sub)logickými faktormi je viac, predovšetkým Švajčiarka Wendy Holdenerová, Švédka Frida Hansdotterová i ďalšia Slovenka Petra Vlhová. Áno, v sobotňajšom predposlednom dni svetového šampionátu, v ženskom slalome (9.45/13.30) bude mať Slovensko dve horúce želiezka v ohni. Na štart sa síce možno postaví plná kvóta štyroch pretekárok (Tereza Jančová a Klaudia Nemcová podľa ich výsledkov v piatkovej kvalifikácii), no s reálnymi výkonnostnými ambíciami len obe elitné reprezentantky.Veronika Velez-Zuzulová dosiahla pred dvoma rokmi štvrtým miestom svoj životný výsledok na MS, na medailu jej chýbalo 17 stotín. V druhom kole na autorskom kurze svojho otca Timoteja Zuzulu zašla najlepší čas. Zlato v americkom Beaver Creeku pri Vaile získala a titul obhájila miestna rodáčka Shiffrinová pred Hansdotterovou. Bronz si vybojovala Strachová. Velez-Zuzulová sa tesne za pódium posunula z desiateho miesta po prvom kole. Dnes už 32-ročná služobná veteránka svetového slalomu preskákala aj na vrcholných podujatiach všeličo. Na šampionátoch a zimných olympiádach bola od roku 2001 celkovo 12-krát, jedny MS vynechala pre zranenie, na ďalších po zranení v dejisku napokon súťažne nevystúpila. Prvé tri slalomy na majstrovstvách nedokončila, ale od roku 2007 v štyroch slalomových štartoch ťahá pozoruhodnú "postupku" - 13., 10., 7. a 4. miesto.Už pri dvoch predchádzajúcich šampionátových výsledkoch mala medailovú formu a do tretice sa cenný kov - na ňou deklarovaných posledných MS - priam pýta:Zuzulovej "spoluhráčka" zo svahov Svetového pohára je o športovú generáciu mladšia, ale vo veku 21 rokov patrí k najlepším slalomárkam sveta. Už druhú sezónu. V tej predchádzajúcej (2014/15) Petra Vlhová na MS vo Vaile išla v druhom kole slalomu až po najlepšej tridsiatke, vyšla mimo stopy, v cieli jej na predbežnom 26. mieste namerali stratu 13,47 s a v celkovom poradí sa napokon prepadla na 44. miesto. Medzitým sa posunula do iných pretekárskych rozmerov, spoznala chuť víťazstva v pretekoch SP a štvrtkovým 8. miesto v obrovskom slalome len demonštrovala, že je vysoko nielen perspektívou, ale aj súčasnou fazónou:Pre elitné slovenské slalomárky poskytla nečakanú ale vhodnú vzpruhu utorňajšia historická strieborná medaila v súťaži tímov.zdôraznila Velez-Zuzulová, ktorej naposledy stupienok k pódiovému umiestneniu zahatala svojou piatou medailou z vrcholných podujatí Šárka Strachová. Češka, slávna pod priezviskom Záhrobská už pred šampionátom v USA vlastnila kompletnú kolekciu z MS plus bronz zo ZOH.Zuzulovej česká vrstovníčka je živý prototyp pretekárky, ktorá sa vie perfektne pripraviť a aj koncentrovať na "jednorázové" súťaže a takmer vždy dosiahnuť viac, ako by jej predurčovala výkonnosť v danej sezóne Svetového pohára. Aj vo svojich dvoch kritických zimách, ovplyvnených rodinnými, zdravotnými i materiálovými problémami, sa dokázala umiestniť v prvej desiatke vrcholného slalomu (MS 2013 a ZOH 2014). V tejto sezóne bola síce iba raz na pódiu ale jazdila konštantne a spoľahlivo a v ostatných šiestich slalomoch sezóny SP sa zmestila do prvej desiatky. Celý tento zhutnený historicko-aktuálny profil ju radí medzi veľké favoritky na medailu.Tou najväčšou je ale samozrejme Mikaela Shiffrinová, víťazka 5 zo 7 súťaží. Hoci raz vypadla a raz nestačila na Hansdotterovú a pri niektorých víťazstvách musela naprávať jazdecké chyby, má tiež silnú "hlavu". Veď na troch uplynulých vrcholných jednorázovkách vždy vyhrala, dvakrát na MS a raz na ZOH. Shiffrinová, Velez-Zuzulová, Holdenerová, Hansdotterová, Lösethová, Vlhová, Strachová - také je poradie v slalome SP a také je bez poradia zloženie tucta pretekárok, ktoré by mali Shiffrinovej najviac sťažiť cestu za tretím titulom majsterky sveta.