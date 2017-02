MS V LYŽOVANÍ: Prvé zlato Guayovi, z tria Slovákov nikto v cieli

Kanadský lyžiar Erik Guay. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky super-G mužov na MS:



1. Erik Guay (Kan.) 1:25,38 min., 2. Kjetil Jansrud (Nór.) +0,45 s, 3. Manuel Osborne-Paradis (Kan.) +0,51, 4. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,54. 5. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,88, 6. Alexis Pinturault (Fr.) +0,90, 7. Andreas Sander (Nem.) +0,97, 8. Carlo Janka (Švaj.) +0,99, 9. Dominik Paris (Tal.) +1,02, 10. Hannes Reichelt (Rak.) +1,09, Adama ŽAMPA, Andreas Žampa, Martin BENDÍK (všetci SR) - nedokončili.

St. Moritz 9. februára (TASR) - Kanaďan Erik Guay získal na 44. majstrovstvá sveta v alpských lyžiarskych disciplínach prvú zlatú medailu v mužskej kategórii. Tridsaťpäťročný pretekár v stredu vo švajčiarskom St. Moritzi dominoval v superobrovskom slalome, čo je vzhľadom na jeho menej výraznú sezónu menšie prekvapenie. Podobný "husársky" kúsok sa mu však už raz podaril, keď v roku 2011 tiež počas slabšej zimy dobyl zlato na MS v zjazde.Striebro vybojoval so stratou 45 stotín Nór Kjetil Jansrud, ktorý naopak napriek vydareným sezónam nemáva šťastie na šampionáty, keď doteraz získal len striebro v kombinácii. V super-G bol favorit aj z hľadiska olympijského titulu z roku 2014. Bronz v St. Moritzi v stredu ukul ďalší kanadský veterán Manuel Osborne-Paradis, ktorý bol doteraz bez cenného kovu z vrcholných podujatí. Slovensko malo na štarte trojicu Adam Žampa (č. 50), Andreas Žampa (57) a Martin Bendík (62), ale ani jeden z nich súťaž nedokončil.vyznal sa pre ORF Guay. Kanaďan počas generálkového víkendu v zjazde Svetového pohára tvrdo padol a na druhý už v super-G nenastúpil, paradoxne sa to stalo v nemeckom Ga-Pa...Mužský super-G sa šiel oproti ženskému na susednej zjadovke, na šírku vzdialenej len niekoľko desiatok metrov. Profil bol tak podobný a jeho náročnosť "vylepšili" umelé skoky, rozdiel bol aj v architektúre, oproti ženskej súťaži ju charakterizovalo viac tiahlych zjazdových zákrut. V týchto podmienkach nemali šancu na popredné priečky technicky vycibrení univerzáli ako Rakúšan Marcel Hirscher alebo Švajčiar Carlo Janka. Jedine Francúzovi Alexisovi Pinturaultovi sa podarila skvelá jazda, ale s číslom 8 sa už zaradil tesne na druhú priečku.A favoriti len nasledovali a hoci nie všetci uspeli, nórski nasadili kritériá. Na čelo sa s prehľadom dostal Jansrud a jeho krajan Aleksander Aamodt Kilde ho dlho ohrozoval, na napokon sa zaradil na druhú priečku a v konečnom účtovaní skončil tesne za pódiom. A súčasným premiantom "vypálil rybník" bývalý. Guay, ktorý v tejto sezóne jazdí v druhom slede, najlepšie zvládol kritériové skoky, v ktorých mu konkuroval len Jansrud. Obaja si skrátili líniu dopadu a pustili lyže rýchlo späť do sklzu, ale po záverečnom medzičase Kanaďan našiel úplne optimálny oblúk, pri solídnej nájazdovej rýchlosti mu to stačilo na jasné vedenie a napokon i na zlato. Pretekárovi, ktorý v super-G naposledy dominoval v roku 2010, keď vo Svetovom pohári získal aj svoj jediný malý glóbus.