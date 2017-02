MS v lyžovaní: SENZÁCIA - Slovensko získalo na MS v súťaži tímov striebornú medailu

Na snímke Matej Falát. Foto: TASR/Oliver Ondráš Na snímke Matej Falát. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Slovenské zjazdárske kvarteto získalo na MS v súťaži tímov striebornú medailu. O historický úspech vo švajčiarskom St. Moritzi sa postarali Veronika Velez-Zuzulová, Petra Vlhová, Matej Falat a Andreas Žampa. Na súpiske figurovali aj Teraza Jančová a Adam Žampa, ktorý ako slovenská mužská jednotka nemohol zasiahnuť do bojov pre zranenia.

Vo finále proti Francúzsku sa zrodila remíza 2:2 a v súčte dvoch najlepších časov oboch pohlaví bol súper lepší celkovo o 8 stotiniek. Bronz vybojovalo Švédsko výsledkom 3:1 proti Švajčiarsku.

Z celkovo štyroch paralelných jázd obe elitné slalomárky vyhrali všetky. Falat dve, ale jeho senzačné výkony v prvých dvoch kolách boli zásadné pre úspech tímu. Žampa nevyhral ani jednu jazdu, ale jeho čas pomohol rozhodnúť semifinálovú remízu 2:2 proti Švajčiarsku.

povedal pre ORF Falat.

Tréner Timotej Zuzula zdôraznil:

Petra Vlhová pre TASR zdôraznila pozitívne špecifiká súťaže družstiev:

St. Moritz 13. februára -"S týmto sme nepočítali, hoci sme si verili, že by sme mohli urobiť dobrý výsledok. Ale toto je ozaj skvelé, to sme nečakali. Naše dievčatá boli úžasné,""Je to veľký úspech nášho športu. Na Slovensku lyžuje veľa ľudí, ale my sme vlastne privátny tím, ktorý nemá také podmienky ako veľké zjazdárske tímy. O to väčšiu radosť pociťujeme z takéhoto úspechu.""Je to niečo neskutočné, strašne sa z toho tešíme. Zdolali sme skoro všetkých, akurát s Francúzmi sme tesne prehrali, ale aj tak sme šťastní. Veď málokto by v to veril, veľa ľudí nás považovalo za outsiderov. Môj cieľ bol vyhrať všetky štyri moje jazdy a to som aj splnila. Veľmi som sa tešila na túto súťaž, lebo ide o tím a tá atmosféra ma nesklamala."





Vo finále Vlhová zdolala najprv Tessu Worleyovú o 22 stotín a potom Alexis Pinturault vyrovnal proti Žampovi (+0,28 s). Velez-Zuzulová zavŕšila svoju utorňajšiu paralelnú suverenitu zdolaním Adeline Baud-Mugnierovej o 2 desatiny a v záverečnom súboji Falata zdolal Mathieu Faivre o 4 stotinky. Odstup nebol rozhodujúci, iba bod a fakt, že Pinturault a Mugnierová mali súčet časov (43,58 s) lepší o 8 stotín ako Velez-Zuzulová a Žampa.



"Je to pekná súťaž, lebo je to o tíme. Všetci sme podali výborné výkony, navzájom sme si pomohli k veľkému úspechu," vyznal sa Pinturault. Worleyová konštatovala: "Je to krásne, získali sme medailu. Vo finále to bolo ozaj veľmi tesné. Sme o to šťastnejší, že sme získali zlato."



Vo švajčiarskom St. Moritzi sa v ženských dueloch vo skvelej fazóne predviedli obe slovenské elitné slalomárky. V osemfinále proti Nemecku najprv Petra Vlhová s kontrolovaným náskokom 11 stotín odstavila vzdorujúcu Lenu Dürrovú a Veronika Velez-Zuzulová suverénne nedala šancu Christine Geigerovej, ktorá to v závere vzdala. Medzitým síce Andreas Žampa o 38 stotín podľahol Stefanovi Luitzovi, ale jeho zraneného brata Adama skvele nahradil Matej Falat. Slovenský náhradník vo fantastickom dueli zdolal jedného z najlepších slalomárov a technikov tejto éry o 13 stotín.



Súťaž sa išla paralelným a vyraďovacím spôsobom od osemfinále a spôsobom muž na muža, žena na ženu sa v každom národnom dueli rozdelili štyri body alebo viac, ak sa zrodili rovnaké časy. V prípade stavu 2:2 (prípadne inej remízy) o postupe rozhodol lepší súčet dvoch najrýchlejších tímových časov oboch pohlaví. Pikantériou 1. kola bola prehra fenomenálneho rakúskeho lyžiara Marcela Hirschera o 14 stotín s Belgičanom Driesom van der Broeckem. Alpská veľmoc napriek tomu poľahky postúpila do štvrťfinále, lebo Manuel Feller, Stephanie Brunnerová a Katharina Truppeová svoje jazdy s prehľadom vyhrali. Lenže Hirscher potom zlyhal aj v druhej fáze (s Andre Myhrerom) a Švédsko postúpilo po výsledku 4:1, keďže v prvom ženskom súboji zašli jeho aktérky rovnaký čas.

Slovákov do bojov o medaily nasmerovalo víťazstvo 3:1 nad Talianskom. Vo štvrťfinále sa opäť blysol Falat, ktorý v ďalšom napínavom súboji zdolal o 3 stotinky Riccarda Tonettiho. Upravil tak na 2:0, lebo pred ním si Velez-Zuzulová poľahky poradila s Chiarou Costazzovou (+0,22 s). Vlhová proti Irene Curtoniovej (+0,28) získala rozhodujúci tretí bod a Žampova prehra (+0,19) s Giulianom Razzolim bola už iba formalitou.



V semifinále Slováci pokorili veľkého favorita súťaže domáce Švajčiarsko. V jeho zostave nastúpili čerství majstri sveta v kombinácii Wendy Holdenerová a Luca Aerni. Kým sa dostali na rad, tak Vlhová zdolala Camille Rastovú o 26 stotín a Žampa o 28 stotín podľahol Retovi Schmidigerovi. Velez-Zuzulová skvelou jazdou zdolala svoju veľkú slalomársku rivalku Holdenerovú (+0,34 s) a bolo jasné, že Aerni musí zdolať Žampu popredným časom. Vyhral a vyrovnal na 2:2, ale Helvétom chýbalo v súčte dvoch najlepších časov 6 stotín proti Slovensku. Švajčiari napokon zostali bez medailym, naopak všetky tri pódiové krajiny získali svoje prvé cenné kovy na šampionáte v St. Moritzi.

Zdvihli tlak nemeckého šéfa, ten mal chuť odletieť



Nemecké zjazdové lyžovanie sa v utorňajšej súťaži tímov na MS prerátalo. Aj preto, že podcenilo prvého súpera. A tak bolo napokon Slovensko aj súperom jediným. Vo švajčiarskom St. Moritzi tím v zložení Veronika Velez-Zuzulová, Petra Vlhová, Andreas Žampa a Matej Falat nastúpil na svoju striebornú cestu osemfinálovým víťazstvom nad favoritom, v ktorého zostave nechýbal ani dvojnásobný medailista z MS a 12-násobný víťaz pretekov Svetového pohára.



Felix Neureuther však neuspel proti Matejovi Falatovi a spolu so zlyhaním Rakúšana Marcela Hirschera bol najväčším sklamaním súťaže tímov. Svoje zaváhanie v osemfinále zdôvodnil pre nemeckú agentúru DPA tým, že ho "seklo v chrbte". Nemohol zrýchliť a prehral tak duel s Falatom. Či bude môcť na MS štartovať v obrovskom slalome a slalome, je nateraz otázne: "Musím najskôr dostať svoj chrbát späť do poriadku."



Bez ohľadu na to šéf alpského úseku na Nemeckom lyžiarskom zväze riadne hromžil. "Tak som nazlostený, že to ani neviem vyjadriť," citovala Wolfganga Maiera v jeho prvej reakcii DPA: "Najradšej by som odletel hneď domov, alebo niečo tu poruke zničil." Frustrácia bola pochopiteľná, Nemci počítali s jasným postupom do štvrťfinále. Dokonca sa rozhodli proti Slovensku nenasadiť ani Linusa Strassera a víťaza paralelného slalomu SP spred dvoch týždňov šetrili na ďalšie boje. Tie sa však už nekonali... "Som emocionálne zasiahnutý," priznal Maier.



Navzdory tomu časť nemeckej misie tvrdí, že sila Slovenska bola očakávaná. Ženský tréner Markus Anwander povedal: "Vedeli sme, že to nebude ľahké, veď Slovensko malo na štarte to najsilnejšie zo ženského lyžovania." Lena Dürrová však prehrala prvý súboj s Petrou Vlhovou a už sa to viezlo: "Veľmi som nahnevaná, veď toľko sme mohli dosiahnuť. Nemôžem povedať, že sme do toho nedali všetko, ale prehrali sme a je to trpké."



MS - súťaž tímov



výsledky: 1. Francúzsko (Adeline Baudová-Mugnierová, Tessa Worleyová, Mathieu Faivre, Alexis Pinturault), 2. SLOVENSKO (Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ, Petra VLHOVÁ, Andreas ŽAMPA, Matej FALAT), 3. Švédsko (Frida Hansdotterová, Maria Pietiläová-Holmnerová, Mattias Hargin, Andre Myhrer), 4. Švajčiarsko, 5. Rakúsko, Nórsko, Kanada a Taliansko, 9. 9. Belgicko, Slovinsko, Česko, Rusko, Chorvátsko, USA, Nemecko a Argentína

osemfinále:



Rakúsko – Belgicko 3:1

Švédsko – Slovinsko 4:0

Nórsko – Česko 3:1

Francúzsko – Rusko 3:1

Švajčiarsko – Chorvátsko 4:0

USA – Kanada 2:2 – postup Kanady vďaka lepšiemu času (súčet najlepších časov muža a ženy)

Taliansko – Argentína 4:0

Nemecko – SLOVENSKO 1:3

Lena Dürrová (+0,11) – Petra Vlhová

Stefan Luitz – Andreas Žampa (+0,38)

Christina Geigerová (+0,46) – Veronika Velez-Zuzulová

Felix Neureuther (+0,13) – Matej Falat



štvrťfinále:



Rakúsko – Švédsko 1:4

Nórsko – Francúzsko 1:3

Švajčiarsko – Kanada 2:2 – postup Švajčiarska vďaka lepšiemu času

SLOVENSKO - Taliansko 3:1

Veronika Velez-Zuzulová - Chiara Costazzová (+0,22)

Matej Falat - Riccardo Tonetti (+0,03)

Petra Vlhová - Irene Curtoniová (+0,28)

Andreas Žampa (+0,19) - Giuliano Razzoli



semifinále:



Švédsko – Francúzsko 2:2 – postup Francúzska vďaka lepšiemu času

Frida Hansdotterová (+0,16) – Adeline Baudová Mugnierová

Mattias Hargin – Mathieu Faivre (+0,40)

Maria Pietiläová-Holmnerová – Tessa Worleyová (+0,21)

Andre Myhrer (+1,56) – Alexis Pinturault

Švajčiarsko – SLOVENSKO 2:2 – postup SR vďaka lepšiemu času

Camille Rastová (+0,26) – Petra Vlhová

Reto Schmidiger – Andreas Žampa (+0,28)

Wendy Holdenerová (+0,34) – Veronika Velez-Zuzulová

Luca Aerni – Matej Falat (+0,37)



o 3. miesto:



Švédsko – Švajčiarsko 3:1

Frida Hansdotterová – Wendy Holdenerová (+0,06)

Mattias Hargin – Luca Aerni (+0,33)

Maria Pietiläová-Holmnerová – Camille Rastová (+0,21)

Andre Myhrer (+0,05) – Reto Schmidiger



finále:



Francúzsko - SLOVENSKO 2:2 – víťazstvo Francúzska vďaka lepšiemu času

Tessa Worleyová (+0,22) - Petra Vlhová

Alexis Pinturault - Andreas Žampa (+0,28)

Adeline Baudová-Mugnierová (+0,20) - Veronika Velez-Zuzulová

Mathieu Faivre - Matej Falat (+0,04)