MS V LYŽOVANÍ: V Super-G prvé zlato Schmidhoferovej, hviezdy pohoreli

Rakúska zjazdárka Nicole Schmidhoferová oslavuje v cieli preteku Super-G na Majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom St. Moritzi 7. februára 2017. Foto: TASR/AP Rakúska zjazdárka Nicole Schmidhoferová oslavuje v cieli preteku Super-G na Majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom St. Moritzi 7. februára 2017. Foto: TASR/AP

Výsledky super-G žien na MS:



1. Nicole Schmidhoferová (Rak.) 1:21,34 min., 2. Tina Weiratherová (Licht.) +0,33 s, 3. Lara Gutová (Švaj.) +0,36 s, 4. Viktoria Rebensburgová (nem.) +0,53, 5. Elena Curtoniová (Tal.) +0,55, 6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,69, 7. Stephanie Venierová (Rak.) +0,77, 8. Tessa Worleyová (Fr.) a Federica Brignoneová (Tal.) po 0,84, 10. Sofia Goggiová (Tal.) +0,91.

St. Moritz 8. februára (TASR) - Rakúšanka Nicole Schmidhoferová prekvapujúco získala na 44. majstrovstvá sveta v alpských lyžiarskych disciplínach prvú zlatú medailu. Dvadsaťšesťročná pretekárka v utorok vo švajčiarskom St. Moritzi dominovala v superobrovskom slalome, hoci doteraz ju okrem dvoch pódiových umiestnení v pretekoch SP nezdobil žiadny výrazný úspech. Striebro vybojovala so stratou 33 stotín Tina Weiratherová z Lichtenštajnska a bronz domáca Lara Gutová (+0,36 s). Slovensko zastúpenie nemalo."Ja vôbec neviem, čo k tomu povedať. Stála som na štarte a povedala som si, že nadviažem na tréningy a pôjdem to ako radové preteky Svetového pohára. Snažila som sa neustále nemyslieť na to, že sú to majstrovstvá, proste som sa držala mimo tlaku veľkého podujatia a podarilo sa mi to senzačne," vyznala sa pre ORF víťazka.Úvod súťaže bol v znamení najsilnejšieho ženského družstva prebiehajúcej zimy Svetového pohára. Z kvarteta Talianok išli hneď na začiatku tri a snažili sa vyťažiť z architektúry bránok, ktorej autorom bol ich tréner. Dal si záležať na technickej náročnosti a majstrovský super-G mal okrem plochého úvodu striedavo ráz obrovského slalomu a zjazdu. V symbióze so selektívnym profilom to bol predpoklad na zaujímavé preteky s veľkou výzvou pre favoritky. Tie vďaka Tine Weiratherovej naznačili dramatické boje, Lichtenštajnka zvládla "obrákovú" pasáž s názvom Veľká diera i takmer čisto zjazdový traverzový úsek, ale vzápätí ju zaskočili terénne vlnky a stratila cenné desatiny. Najväčšia favoritka pretekov Lara Gutová síce na ňu vzápätí nestačila o 3 stotinky, ale jazda domácej matadorky nebola kritériová. Gutová akoby sa zľakla príležitosti a v jej oblúkoch chýbali dynamika i agresivita.To predstavenie Rakúšanky Schmidhoferovej s číslom 8 malo presne opačné parametre, išla dravo ale čisto a pomerne jasne sa dostala do vedenia. Jej čas nabral na hodnote po Lindsey Vonnnovej, ktorá nedokončila a tak nezosadila Slovinku Tinu Mazeovú z trónu najstaršej svetovej šampiónky v najmladšej alpskej disciplíne. Tridsaťdvaročná hviezda však evidentne nebola vo svojej koži, po dokonalom úvodnom sklze sa jej medzičas v technickej časti prepadol a dve bránky pred vyjdením z línie urobila aj ďalšiu veľkú chybu. "Cítim, že to ešte nie je ono, po tom výpadku ešte nedokážem ísť v optimálnej línii a aj teraz som sa dostala príliš pod bránku. Je to o rekonvalescencii a tréningu, ale dúfam, že na tomto šampionáte sa mi predsa niečo podarí," prezradila do prenosových kamier Eurosportu Vonnová.Dve z troch najsledovanejších žien zjazdárskeho vrcholu zimy tak v prvej súťaži prepadli, hoci v tom čase mala evidentne sklamaná Gutová ešte bronzovú pozíciu. V ďalšom priebehu súťaže sa priebežné pódiové poradie nezmenilo a to aj preto, že pohromu najväčších postáv súčasnej zjazdárskej éry dovŕšila vypadnutím Rakúšanka Anna Veithová. Alpská veľmoc číslo jeden však mala v prvom rade dôvod na radosť na rozdiel od konkurenčnej krajiny organizátora MS. Gutová je predstaviteľkou moderného super-G, získala v ňom tri sezónne glóbusy v SP a konečne chcela na šampionáte zlato. Ale ani jej štvrtá medaila na MS a celkovo piata na vrcholných podujatiach však opäť nemá najcennejší lesk. Veselšia mohla byť Weiratherová, lebo víťazka štyroch superobrovských slalomov v SP získala svoju prvú veľkú medailu. To isté Schmidhoferová, hoci v tejto zime nebol ani jeden z jej šiestich výsledkov v prvej desiatke pretekov SP pódiový.To isté Schmidhoferová, hoci v tejto zime nebol ani jeden z jej šiestich výsledkov v prvej desiatke pretekov SP pódiový. Pravda, pred dvoma rokmi bola na MS v zjazde tesne za stupňami a v jej profile figurujú aj dávne úspechy na juniorských šampionátoch - vr rokoch 2007-09 získala štyri medaily a v super-G zlatú. Prsne po desaťročnici v tejto disciplíne získala aj dospelý titul.