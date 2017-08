MS: Vo finále diaľkárov dva kovy ukoristila JAR, zlatý Manyonga

Na snímke zlatý diaľkar Luvo Manyonga (vľavo) oslavuje so svojím krajanom z Juhoafrickej republiky bronzovým Ruswahlom Samaaiom po finále MS v Londýne, 5. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky:



muži - diaľka:

1. Luvo Manyonga (JAR) 848,

2. Jarrion Lawson (USA) 844,

3. Ruswahl Samaai (JAR) 832,

4. Aleksandr Meňkov (ANA) 827,

5. Maykel Massó (Kuba) 826,

6. Juhao Ši (Čína) 823

Londýn 5. augusta (TASR) - Zlatý diaľkar na MS v Londýne Luvo Manyonga z JAR vlani prišiel o zlato na OH v Riu o jediný cm, považoval sa za najväčšieho favorita a papierové predpoklady aj potvrdil. Zvíťazil s 848 cm pred Američanom Jarrionom so sezónnym maximom 844 a krajanom Ruswahlom Samaaiom 832.V sezóne sa Manyonga zranil už v júni na DL v Štokholme a mal čo robiť, aby sa vrátil do vrcholnej formy. Piedestál vo svetových tabuľkách jasne naznačoval, že sa mu to podarilo a v samotnom finále po 2. sérii s 848 cm už nikoho pred seba nepustil.Za Manyongom nastala značná tlačenica, skákalo sa ďaleko, no mnohé pokusy zmazali časté prešľapy. Nadvládu JAR umocnil bronzový Samaai s 832 cm.