MS vo vodnom slalome: Pozoruhodná slovenská dlhovekosť láme rekordy

Pau 1. októbra (TASR) - Na 38. majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode upútala vo francúzskom Pau slovenská dlhovekosť a úspešnosť. Až štyri medaily v individuálnych pretekoch, striebro Škantárovcov, Dukátovej, Slafkovského, bronz Martikána podfarbilo kolektívne zlato singlovej hliadky. Neoficiálny bronz získala aj hliadka deblistov, no doplatila na nižšiu účasť a klesajúci záujem o túto disciplínu, ktorá očividne trpí po vyradení z olympijského programu.V Pau prispeli slalomári do slovenskej historickej štatistiky piatimi vzácnymi kovmi (1-3-1). Aj keď predtým na MS vynikli často oveľa výraznejšie, teraz nazbierali až štyri medaily v individuálnych pretekoch. Viac, až päť, získali jedine doma v Čunove'2011. Pozoruhodne pôsobí dlhovekosť. Slováci sa na stupňoch objavujú so strojovou pravidelnosťou. V minulosti sa tento úkaz považoval za zákonitý, pretože svetová slalomárska veľmoc inak nemohla. V súčasnosti, keď celá jedna generácia, nositeľka úspešnosti, zostarla, a konkurencia sa rozrástla, nadobúdajú štyri individuálne medaily piatich osobností na cene a význame.Dlhovekosť sa prejavuje v slovenskom slalome rôznymi spôsobmi. Medailové reťazenie trvá od roku 1993 a bilancia 58 vzácnych kovov (23-18-17) pôsobí unikátne. Rovnako za jedinečný úkaz možno považovať rokmi podfarbenú kariéru najväčších veličín slovenského slalomu. Singlista Michal Martikán v Pau vybojoval bronz a bol aj súčasťou zlatej hliadky v 38 rokoch. Takúto vernosť podporenú už 21 medailami (13-3-5) na MS nikto nedokázal. Na svetovom šampionáte v Nottinghame'95 pred 22 rokmi odštartoval svoju púť individuálnym bronzom ako 16-ročný, najmladší medailista zo všetkých. Popri mnohých zážitkoch na neho dojímavo zapôsobilo aj priateľské stretnutie s Richie Foxom, legendárnym britským kajakárom. Vtedy mal Fox, 11-násobný medailista, 10-krát zlatý na MS (10-0-1) vo veku 35 rokov už po kariére. Kto by sa nazdal, že o 22 rokov neskôr 38-ročný Martikán bude mať v zbierke 13 titulov a 21 vzácnych kovov a že Richieho dcéra Jessica Foxová sa stane už druhý raz kajakárskou kráľovnou. Fox sa presťahoval do Austrálie v roku 1998 a svoj život spojil s francúzskou manželkou Myriam Jerusalmiovou, taktiež bývalou špičkovou kajakárkou. Ich dcéra Jessica prvú medailu v kariére, striebro na OH v Londýne, získala ako 18-ročná. V Pau ukázala famóznu jazdu, ktorá vojde do dejín. Už dnes má na konte 10 medailí na MS (7-1-2) vďaka úspešnosti v singloch i kajaku. Ak by sa Richie Fox a Michal Martikán opäť dnes stretli, určite by si mali na základe týchto faktov čo povedať.Slovenský vodný slalom sa pokropil v Pau živou vodou podobne ako vlani na OH v Riu. Pochybnosti o jeho neustálej sile sa však budú množiť. Stačí si pripomenúť ročníky narodenia. Martikán 38, Slafkovský 34, Dukátová 34, Škantárovci 34/35. Po skvele zorganizovanom šampionáte v Pau sa zo strany každého ozývalo presvedčenie, že len tak ľahko so slalomom neskončia a už sa tešia na ďalšie výzvy. Martikán síce skonštatoval, že na olympijské Tokio zatiaľ nemyslí, no ak všetko pôjde dobre, tak oň zabojuje, rovnako ako Slafkovský. A to by už mali obaja 41, respektíve 37. Na konštatovaní, že budú hrať nepochybne viac-menej prvé husle v slalomárskom koncerte, to však nič nezmení.Dlhovekosť slovenskej reprezentácie umocňuje aj dvojnásobná olympijská víťazka kajakárka Elena Kaliská. Aj keď vo finále chýbala, 45 rokov na jej konte hovorí za všetko, a to ešte nepovedala posledné slovo.naznačila osvedčený recept, ktorý si nepochybne osvojili aj ostatní. Vysokovekosť sa v Pau prejavila najmä v singloch, kde medaily patrili výlučne tridsiatnikom. V ženskom kajaku okrem Dukátovej medailovo uspeli dvadsiatničky, v mužskom kajaku zachránil česť tridsiatnikom s bronzom 34-ročný Slovinec Peter Kauzer. V ženskom singli bolo vekové rozpätie na stupňoch 19 až 23-ročné, v mužských debloch mali nad 30 len Škantárovci. Zrátané a podtrhnuté, mladí vytláčajú starších, no tridsiatnici sa vďaka slovenskej úspešnosti v Pau len tak ľahko nevzdávajú.