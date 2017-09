MS vo vodnom slalome: Singlistky sa trápili, dve nepostúpili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Konečné výsledky kvalifikácie



C2m: 1. Kašpar - Šindler (ČR) 90,04 (0), 2. Ladislav a Peter ŠKANTÁROVCI (SR) 90,85 (0), 3. Karlovský - Jáně (ČR) 91,25 (0), ...5. Tomáš Kučera - Ján Bátik 93,00 (0), 14. Pavol a Peter Hochschornerovci (všetci SR) 100,92 (2)



C1ž: 1. Mallory Franklinová (V. Brit.) 95,52 (0), ...44. Simona Glejteková 134,73 (2), 47. Simona Maceková 155,06 (52), 49. Monika Škáchová (všetky SR) 164,60 (54), v 2. kole 9. Škáchová 110,28 (8), nepostúpili 14. Maceková 112,92 (4), 16. Glejteková 114,76 (6)



K1m: 1. Joseph Clarke (V. Brit.) 77,90 (0), ...9. Andrej Málek 79,46 (0), 27. Jakub Grigar 82,66 (2), 33. Martin Halčin (všetci SR) 83,37 (0), v 2. kole 3. Halčin 79,90 (0)

Pau 27. septembra (TASR) - V kvalifikácii sa na majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode vo francúzskom Pau trápili zo Slovákov najmä singlistky. Kým deblisti postúpili do semifinále hneď z 1. kola, Škantárovci navyše z druhej priečky, zo singlistiek ani jedna a Glejteková, Maceková a Škáchová sa usilovali všetko napraviť v kole druhom, rovnako ako kajakár Martin Halčin. Postupový cieľ sa podarilo napokon splniť len Škáchovej a Halčinovi. V celkovej bilancii dňa z deviatich lodí SR sa v semifinále predstaví sedem.V stredu boli na programe kvalifikácie v troch kategóriách. Hneď z prvého kola deblisti postúpili do semifinále, najpresvedčivejšie z druhej priečky Škantárovci, bez komplikácii zvládli trať s 23 bránkami aj Kučera s Bátikom, jedine Hochschornerovci trochu vyvolali napätie, keď postúpili zo 14. priečky s dva sekundami penalizácie na 18. bránke. Štartovalo 18 deblov, z nich postupovalo z 1. kola až 15, prekvapujúco sa medzi nich nezmestili víťazi tohtoročného seriálu Svetového pohára Nemci Behling - Becker s vynechanou bránkou. Druhé kolo bola pre Nemcov len povinná jazda, keďže všetky tri lode postupovali, aj keby sa niektorej z nich podarilo vynechať bránky.V 1. kole medzi 50 štartujúcimi zlyhali všetky tri singlistky, Glejteková s príliš pomalou jazdou, Maceková a Škáchová s vynechanými bránkami, a museli sa sústrediť na kolo druhé. Škáchovej jazdu v ňom síce poznačilo až osem trestných sekúnd, no s 9. miestom sa pretlačila medzi desiatku ďalších postupujúcich. Macekovej sa k podobnému efektu žiadal o jeden ťuk menej, Glejtekovej o dva.S ľahkosťou zvládol kvalifikáciu kajakárov so 103 štartujúcimi Andrej Málek, skončil deviaty a naznačil svoje možnosti aj v semifinále. Až 27. Jakub Grigar si po pripísaní dvoch sekúnd penalizácie už na 4. bránke mohol uľahčene vydýchnuť, keď sa udržal v tridsiatke postupujúcich z 1. kola. Menej sa darilo Martinovi Halčinovi, jedinému, na ktorého čakala opravná jazda v 2. kole. Napokon mu postup priniesla, oproti 1. kolu sa zrýchlil o 3,47 s a skompletizoval slovenskú kajakársku trojicu do semifinále.