MS vo vodnom slalome:V kvalifikácii šprintu postúpil Beňuš z 2. miesta

Na snímke slovenský reprezentant Matej Beňuš. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Výsledky kvalifikácie



K1ž: 1. Manon Hostensová (Fr.) 51,10, ...22. Barbora Kortišová (SR) 1:02,08

K1m: 1. Nejc Znidarčič (Slovin.) 45,50, ...16. Andrej Málek 49,48, 33. Kamil Kaniščák 54,12, 45. Alexander Sedláček (všetci SR) 1:06,63

C1ž: 1. Claire Haabová (Fr.) 56,78, ...11. Katarína Kopúnová (SR) 1:06,07

C1m: 1. Ondřej Rolenc (ČR) 50,71, 2. Matej BEŇUŠ 50,82, ...15. Ladislav Daník 55,30, 26. Ľudovít Macúš 1:00,83, 27. Roman Zuzik (všetci SR) 1:01,54

Pau 27. septembra (TASR) - V kvalifikácii šprintu sa na majstrovstvách sveta zjazdárov vo francúzskom Pau darilo singlistovi Matejovi Beňušovi. Do sobotného finále postúpil z druhej priečky, keď rýchlejší bol od neho o 0,11 sekundy len Čech Rolenc.Matej Beňuš, strieborný slalomár na OH v Riu, by mal podľa dosiahnutého času siahať vo finále aj na medailu, a to bolo pre slovenskú výpravu najpríjemnejšie zistenie. Špecialista na slalom zaberal v konkurencii 35 štartujúcich s takým citom, že na 1. medzičase strácal na najlepšieho 0,07 sekundy, na druhom 0,24 a po vydarenom závere bol v cieli pomalší len o 0,11 s. Ako jediný zo Slovákov postúpil do finále priamo z 1. kola.Kajakárka Barbora Kortišová ukázala v 1. kole 22. najrýchlejšiu jazdu, za najlepšou Francúzkou Hostensovou zaostala o 10,98 s. Len päť z 35 štartujúcich postupovalo do finále, ďalšie sa pridali z kola druhého.V mužskom kajaku sa v konkurencii 48 lodí usilovali postúpiť tri slovenské lode. Andrej Málek zažil ozajstný dvojboj, predpoludním postúpil na rovnakej trati suverénne do semifinále MS slalomárov, v zjazde to však bolo zložitejšie. V 1. kole, z ktorého postupovalo len päť lodí, mu to podľa očakávania so 16. miestom nevyšlo.Aj Katarína Kopúnová medzi 14 singlistkami sa musela spoliehať na 2. kolo, ktoré nasledovalo hneď po prvom.