MS WTA: Plíšková po triumfe nad Williamsovou: Nebolo to jednoduché

Česká tenistka Karolína Plíšková Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



biela skupina:



Karolína Plíšková (3-ČR) - Venus Williamsová (5-USA) 6:2, 6:2

Singapur 22. októbra (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková úspešne vstúpila do bojov na MS WTA Tour v Singapure. V otváracom zápase zvíťazila v bielej skupine ako nasadená trojka nad päťkou "pavúka" Američankou Venus Williamsovou za 73 minút hladko 6:2, 6:2. V druhom dueli prestížneho podujatia, na ktorom vlani triumfovala Slovenka Dominika Cibulková, nastúpili proti sebe Španielka Garbine Muguruzová-Blancová a Lotyška Jelena Ostapenková.Plíšková mala proti staršej zo sestier Williamsových raketový štart a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 3:0. Wimbledonská finalistka síce následne znížila na 2:3, no ďalšie tri hry sa stali korisťou Plíškovej, ktorá ťažila z kvalitného podania i forhendu. V druhom dejstve odskočila Češka súperke na 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Vzájomnú bilanciu s Venus Williamsovou upravila na 2:1…Vlani sa Plíškovej v Singapure nepodarilo postúpiť zo základnej skupiny do semifinále, teraz má vysoké ambície." citoval server idnes.cz slová Plíškovej, ktorá sa proti 37-ročnej Američanke prezentovala odvážnou hrou s vysokou dávkou rizika, často triafala čiary.