MS: Zlatý Brit Mo Farah bol na 10.000 m opäť obdivuhodný

Brit Mo Farah drží na rukách svojho syna Husajna po tom, ako zabehol zlato na 10.000 m na MS v Londýne, 4. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky



muži - 10.000 m:

1. Mohamed Farah (V. Brit.) 26:49,51,

2. Joshua Kiprui Cheptegei (Ugan.) 26:49,94,

3. Paul Kipngetich Tanui 26:50,60,

4. Bedan Karoki Muchiri (obaja Keňa) 26:52,12,

5. Jemal Yimer (Et.) 26:56,11,

6. Geoffrey Kipsang Kamworor (Keňa) 26:57,77,

7. Abadi Hadis (Et.) 26:59,19

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. augusta (TASR) - Brit Mo Farah v behu na 10.000 m na MS v Londýne rozburácal vypredaný štadión a zvíťazil v najlepšom svetovom výkone roka 26:49,51. Druhý skončil Uganďan Joshua Kiprui Cheptegei s osobným rekordom 26:49,94, tretí so sezónnym maximom Keňan Paul Kipngetich Tanui 26:50,60.Jediné finále úvodného večera bolo v znamení veľkej osobnosti a hlučného povzbudzovania 60-tisíc divákov. Momentálna dominancia Mo Faraha vošla do dejín, keď na 10.000 m ho ozdobilo už tretie zlato za sebou, po MS v Moskve, Pekingu a teraz na Olympijskom štadióne pred domácimi divákmi.Očakávalo sa, že jeho najväčší súperi v 23-štartovnom poli vymyslia takú taktiku, ktorá by mohla už tradične famózny finiš Mo Faraha znemožniť. Brit vlani na OH v Riu ukázal, že ani pád na dráhe ho v ceste za zlatom nedokáže vykoľajiť. V tejto sezóne mali v tabuľkách lepšie časy Etiópčania, mladíci Abadi Hadis a Jemal Yimer, a práve od nich sa očakávala najväčšia ofenzíva, vrátane kenských súperov. Možná bola aj tímová práca Afričanov v mene toho, aby Mo Faraha konečne zdolali. V udávaní tempa, ktoré malo Mo Faraha unaviť, sa aj potvrdila, no fenomenálny Brit situáciu s nenápadným prehľadom kontroloval. Pozoruhodné bolo zrýchlenie v polovici pretekov Keňanov Muchiriho, Kamworora a Tanuiho, dlho však netrvalo a nič neriešilo. Štyri okruhy pred cieľom sa Mo Farah posunul vpred, Kamworor sa s ním dokonca dostal do nebezpečnej kolízie, hroziaci pád však odvrátili. Zmeny tempa v podaní Mo Faraha napovedali o nadvláde Brita, ktorá vyvrcholila pri jeho vystupňovanom behu na čele v záverečnom okruhu. Keňan Tanui síce dvakrát zneistil pri kolíziách Mo Faraha, no Britov finiš bol už neodvrátiteľný a znovu fantastický.Medailový záber Brita, ktorému v krvi koluje somálska krv, je mimoriadny. Kombinácia päťky a desiatky mu vyniesla zlaté double už na dvoch MS i dvoch olympiádach a v Londýne sa pokúsi túto zbierku v dvojkombinácii ešte zvýrazniť. Ak sa priráta do jeho bilancie aj zlato v Dägu'2011 na 5000 m, tak najcennejším kovom sa teraz v Londýne v bilancii MS a OH ozdobil 10-tykrát. V Dägu jeho nadvládu prerušil len jediný vytrvalec, na striebornú priečku ho odsunul Etiópčan Ibrahim Jeilan.Mo Farah dlho prepisuje históriu úspešnosti a jeho hviezda už svieti oveľa výraznejšie ako u predchádzajúcich legiend, či už Kenenisu Bekeleho, Haileho Gebrselassieho, Lasseho Virena, Emila Zátopka a Paava Nurmiho.