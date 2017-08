MS: Zlatý desaťbojár Mayer dosiahol svetový výkon roka

Kevin Mayer Foto: TASRAP Foto: TASRAP



Finálové výsledky



muži



desaťboj: 1. Kevin Mayer (Fr.) 8768 bodov, 2. Rico Freimuth 8564, 3. Kai Kazmirek (obaja Nem.) 8488, 4. Janek Oiglane (Est.) 8371, 5. Damian Warner (Kan.) 8309, 6. Oleksij Kasjanov (Ukr.) 8234



Londýn 13. augusta (TASR) - Najlepší svetový výkon roka utvoril na MS v Londýne v sobotu v desaťboji Francúz Kevin Mayer s 8768 bodmi. Za ním skončila dvojica Nemcov, strieborný Rico Freimuth 8564 a bronzový Kai Kazmirek so sezónnym maximom 8488.Dvadsaťpäťročný Mayer nadviazal na vlaňajšie striebro na OH v Riu i na 4. priečku na MS v Moskve'2013. Pred piatimi rokmi na OH v Londýne nazbieral 7952 bodov a obsadil 15. priečku, no teraz to bola jeho zlatá cesta vydláždená vyrovnanosťou výkonov v každej disicplíne.V desaťboji bolo o zlate rozhodnuté už pred záverečnou disciplínou. Francúz Kevin Mayer dovtedy nazbieral 8067 bodov a pred druhým Nemcom Freimuthom (7894) mal jasný náskok. Aj Freimuth si mohol uživať takmer stobodový odstup od tretieho svojho krajana Kazmireka (7796) a Kazmirek presne stobodový od štvrtého Estónca Oiglaneho.Mayer v sumáre jednotlivých disicplín ani raz nezvíťazil, no cez desaťboj prešiel bez väčších výkyvov. Na čelo sa dostal po tretej disciplíne guli a vydržal na ňom až do konca.