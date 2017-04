MS17: Bližňáka čaká debut pod Cígerom: Je len na mne, čo ukážem

Na snímke Mário Bližňák (Slovensko) v samostatnom nájazde pred fínskym brankárom Jusseom Sarosom počas zápasu základnej B-skupiny Fínsko - Slovensko na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Ostrava, 9. mája 2015 Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 25. apríla (TASR) - Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Zdenovi Cígerovi sa pred záverečnou fázou prípravy na majstrovstvá sveta v Paríži a Kolíne nad Rýnom hlásil center HC Bílí Tygři Liberec Mário Bližňák. Práve na jeho poste je zatiaľ v reprezentácii najmenšia konkurencia.povedal Bližňák pred odchodom do Hamaru, kde čaká na slovenskú reprezentáciu proti nórskym hokejistom posledný dvojzápas pred odchodom na MS.dodal Bližňák, ktorý v národnom tíme pod vedením Zdena Cígera ešte nehral:Sezóna sa pre 30-ročného útočníka nezačala ideálne. Krátko po jej začiatku mal totiž možnosť absolvovať pod Cígerom debut na Nemeckom pohári, napokon však musel pozvánku odmietnuť pre krutú diagnózu:Bližňákova šanca dostať sa do konečnej nominácie je o to väčšia, že práve na centri tlačí Slovákov topánka najviac. Trénerovi Cígerovi sa nedávno ospravedlnil Tomáš Surový a po odmietnutí hráčov z NHL mu už veľa možností nezostalo.povedal odhodlane útočník so skúsenosťami z NHL i KHL, ktorý svojich spoluhráčov v doterajšej časti prípravy pozorne sledoval:Do reprezentácie sa Bližňák dostavil v pozícii korunného princa českej extraligy, sklamanie z neúspešnej finálovej série už u neho pominulo.dodal s úsmevom Bližňák.