MS17: Brankár Hudáček o prehre s Dánmi: V kabíne padali ostré slová

Gernát o prvom góle: Keby sme zvíťazili, tešil by ma viac

Kolín 10. mája (TASR) - Výkon slovenských hokejistov v treťom zápase na MS proti Dánsku bol ako deň a noc. Nástup do tretej tretiny bol v ostrom kontraste s letargiou z prvých dvoch častí a bolo jasné, že počas prestávky sa v kabíne diali veci. Ostrejším slovníkom čistil žalúdky predovšetkým Július Hudáček.Slovenský brankár sa v prvých dvoch tretinách prizeral bezkrvnému výkonu spoluhráčov, ktorí sa dopúšťali viacerých chýb a ich hre chýbala potrebná iskra. V druhej prestávke si vzal slovo práve Hudáček a jeho ostrejšie slová napokon zabrali.prezradil Hudáček.Po stretnutí sa najviac hovorilo o tretej tretine, ktorú by slovenskí reprezentanti radi zopakovali v ďalších zápasoch. Ideálne už v tom stredajšom proti Nemecku.konštatoval Július Hudáček.Na zápase Slovenska s Dánskom bolo 4544 divákov, čo je najmenej v doterajšom priebehu kolínskej časti šampionátu. Slovenské hlasivky bolo počuť, no vo štvrtom zápase bude atmosféra úplne iná. Hoci nepôjde o šláger skupiny, dá sa očakávať búrlivé prostredie s veľkou podporou domácich reprezentantov. S tými sa Slováci stretnú presne do roka a do dňa po tom, čo im vlani v Petrohrade podľahli 1:5. Bol pri tom aj brankár Hudáček.poznamenal Hudáček.Slovenský hokejový obranca Martin Gernát zaznamenal v zápase proti Dánsku na MS v Kolíne svoj prvý gól v reprezentačnom drese medzi seniormi. Jeho zásah od modrej čiary naštartoval stíhaciu jazdu Slovákov, ktorým sa napokon podarilo v tretej tretine zmazať trojgólový náskok súpera.Kolín je pre Gernáta osudový. Pred šiestimi rokmi bol v nemeckom meste na návšteve práve v čase, keď sa dozvedel, že ho draftoval Edmonton Oilers. V Kolíne zaznamenal i prvý štart na seniorských MS a napokon aj prvý gól.povedal Gernát.Slováci prehrávali s Dánskom po dvoch tretinách 0:3. Dvomi individuálnymi chybami ponúkli súperovi prečíslenia, ktoré Dáni využili. V treťom dejstve však práve rýchly Gernátov gól pomohol k záchrane zápasu.kritizoval 24-ročný obranca. Obrat napokon Slováci nedokonali, ale bod môže mať v konečnom účtovaní cenu zlata.Na oddych a regeneráciu mali Slováci necelých 24 hodín, už v stredu večer o 20.15 h ich čakal duel proti domácemu Nemecku. Kým v zápase s Dánskom bolo v hľadisku 4454 divákov, Nemcov poženie dopredu vypredaná Lanxess aréna.povedal Gernát, ktorý sa zamyslel aj nad otázkou, či by mohli mať Nemci viac síl, keďže na rozdiel od Slovákov mali v utorok voľný deň. "Je to individuálne u každého hráča, ja mám radšej, keď sú zápasy za sebou. Nemecko je ťažký súper, ale my máme vďaka tretej tretine s Dánskom veľa pozitívnej energie," dodal Gernát.