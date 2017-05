MS17: Brankár Hudáček pred duelom s Ruskom: Každý bod by bol zlatý

Na snímke brankár Július Hudáček (Slovensko) chytá puk do lapačky v zápase základnej A - skupiny 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi Slovenskom a Nemeckom. V Kolíne nad Rýnom, 10. mája 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk

Kolín 13. mája (TASR) - Výsledky i herný prejav ruského tímu vzbudzujú rešpekt a slovenskí hokejisti vedia, že ich v piatom zápase na MS čaká mimoriadne silný súper. V snahe o oživenie štvrťfinálových nádejí chcú znepríjemniť život favoritovi turnaja, no proti ofenzívnej sile reprezentovanej rozbehnutými útočníkmi ako Artemij Panarin, Vadim Šipačov či Nikita Kučerov to budú mať mimoriadne ťažké. Podľa brankára Júliusa Hudáčka bude mať každý získaný bod pre Slovensko cenu zlata.Rusi sú jediným zatiaľ nezdolaným tímom A-skupiny a turnajom kráčajú suverénne. Najskôr zdolali 2:1 Švédov, potom výraznými rozdielmi zdolali Talianov, Nemcov i Dánov.uviedol pre TASR útočník SR Tomáš Zigo.Pre debutanta na šampionáte bude zážitok hrať proti veľkým menám ruského tímu, no do stretnutia ide so zdravým rešpektom a túžbou presadiť sa.poznamenal Zigo.K zatiaľ poslednej šampionátovej konfrontácii Slovenska s Ruskom došlo na MS 2015 v Ostrave. Slováci vtedy v základnej skupine prehrali 2:3 po predĺžení a výrazne si tým skomplikovali šance na štvrťfinále. Prehra by mala podobné následky aj tentoraz.poznamenal brankár Július Hudáček.