MS17: Česko prehralo s Kanadou 1:4

Na snímke kanadský brankár Calvin Pickard chráni priestor brány pred českým hráčom Radim Šimekom, počas MS 2017 v hokeji, zápas skupiny v Paríži. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Hlasy (zdroj: ČT sport):



Jakub Voráček, útočník ČR: "Myslím si, že na úvod to nebolo zlé. Ani nemám pocit, že by nefungovala súhra, kombinovali sme dobre, akurát nám to tam nepadalo. Dali sme len jeden gól, z presilovky, ale práve na presilovkách ešte musím trochu popracovať, lebo tie neboli z našej strany dobré."



Mark Scheifele: "V každom prípade nás podržal brankár Pickard. Mali sme čo robiť, ale treba si uvedomiť, že to je náš prvý zápas. Na tejto platforme ideme stavať, to čo bolo dobré, lebo boli aj slabšie momenty. Teraz sa ideme zlepšovať a len to je cesta k triumfu na turnaji."



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 6. mája (TASR) - V druhom piatkovom zápase parížskej B-skupiny 81. hokejových MS vyhrala Kanada nad Českom 4:1 Obhajca titulu predviedol svoje umenie, ale český tím podal takisto pozoruhdný výkon so smolou pri zakončeniach.Česi nemali k dispozícii ani 24 hodín na regeneráciu a už v sobotu o 16.15 na nich čakali Bielorusi. Ďalším súperom Kanady bude v nedeľu o 12.15 Slovinsko.Česko - Kanada 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)53. Radil (Kovář, Voráček) - 7. O'Reilly (Scheifele, Barrrie), 21. Matheson (Skinner, Giroux), 55. Barrie (Konecny, Giroux), 60. Skinner. Rozhodcovia: Fonselius (Fín.), Reneau (USA)- Lazarev (Rus.), Ritter (USA), vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 8834 divákov.ČR: Mrázek - Gudas, Šimek, Kempný, Kundrátek, Jeřábek, Krejčík , Rutta - Kovář, Radil Voráček - Červenka, Plekanec, Pastrňák - Birner, Vrána, Řepík - Horák, Hanzl, ZohornaKanada: Pickard - Demers, Vlasic, Barrie, dde Haan, Morrisssey, Matheson - Skinner, Scheifele, O'Reily - Duchene, Giroux, MacKinnon - Shenn, Simmonds, Killorn - Konecny, Marner, PointSprvoti kanadská prevaha, potom fajnový obojsmerný hokej, tak vyzerala prvá tretina. Zámorský tím hýril od začiatku sebavedomím, čo v kombinácii s rýchlosťou a zručnosťami robilo súperovi značné problémy. Práve v čase, keď sa Česi po úvodných "šichtách" dostali tiež do tempa a Horák mohol otvoriť skóre, Sheifele skvele spoza bránky našiel O'Reillyho a favorit viedol. Česi sa však otriasli rýchlo a prispeli ku kvalitnému divadlu, ba v závere prvého dejstva mali aj prevahu vďaka presilovkám. Predtým ešte Řepík mohol vyrovnať a v druhej početnej výhode poslal Rutta svoj puk prudko do žŕdky. Druhé dejstvo prinieslo podobný priebeh, dokonca ešte viac vzruchu pred oboma bránkami, lenže opäť dala gól len Kanada. Mohla aj ďalšie, ale to, čo zahodili českí hokejisti, to by sa im len tak ľahko nenaskytlo ani v ľahšom zápase. Po fantastickej kombinácii s Voráčkom Kovář dokonca netrafil odkrytú pravú polovicu bránky. V záverečných sekundách sa sám pred Pickardom nepresadil ani Vrána. V tretej časti český tím dovŕšil smolu v zápase, v ktorom podal vynikajúci výkon. Postupom času prinútil súpera k pasivite a vo veľkom tlaku využil presilovku. Na Radilov gól mohol nadviazať ďalší spoluhráči, ale o dve minúty neskôr z rýchleho protiútoku Kanaďania strelili tretí gól. Neutíchajúca snaha Čechom už nič nepriniesla a počas ich power play do prázdnej bránky zaklincoval ich krutú prehru Skinner.