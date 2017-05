MS17: Fínsko prekvapivo prehralo s Francúzskom 1:5

Francúz Floran Douay (vpravo) oslavuje svoj gól v zápase základnej B-skupiny Fínsko - Francúzsko na MS v ľadovom hokeji v Paríži 7. mája 2017. Foto: FOTO TASR /AP Foto: FOTO TASR /AP

B-skupina (Paríž):

Fínsko - Francúzsko 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)



Góly: 22. Lehtonen (Pihlström, Rantanen) – 15. Bellemare (Rech, Meunier), 34. Roussel (Bellemare), 39. Claireaux (Janil, Rech), 49. Roussel (Rech), 58. Fleury (T. da Costa). Rozhodcovia: Iverson (Kan.), Linde (Švéd.) – Lazarev (Rus.), ŠEFČÍK (SR), vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše Roussel (fr.) 10 min. za nešport. správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 11.433 divákov.



Fínsko: Korpisalo - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Jaakola, Hietanen, Lehtonen - M. Aaltonen, Filppula, Aho - Rantanen, Pihlström, Savinainen - J. Aaltonen, Kemppainen, Pyörälä - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala, od 41. min. Puljujärvi



Francúzsko: Hardy - Auvitu, Hecquefeuille, Manavian, Besch, Raux, Dame-Malka, Janil - Rech, Bellemare, Roussel - Fleury, T. da Costa, S. Treille - Perret, Bouvet, Douay - Ritz, Meunier, Claireaux - Lamperier

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 7. mája (TASR) - Francúzski hokejisti prekvapujúco zdolali vo svojom druhom zápase v parížskej B-skupine 81. MS vicemajstrov sveta Fínov 5:1. Domáci hráči sa rýchlo otrepali z úvodnej prehry s Nórmi (2:3), predviedli oveľa živší výkon a šokovali favorita. Naplno zabrali zámorské posily - dva góly strelil Antoine Roussel, jeden Pierre-Edouard Bellemare. Jedným z čiarových rozhodcov zápasu bol Slovák Peter Šefčík.Francúzi sa postarali o historický výsledok, Fínov zdolali na MS prvýkrát po sérii ôsmich prehier. Hrdinom duelu bol brankár Florian Hardy, ktorý zneškodnil 42 striel favorizovaného súpera.Fíni, ktorí majú na konte stále iba tri body za víťazstvo nad Bieloruskom (3:2), sa v treťom vystúpení základnej fázy predstavia v pondelok o 20.15 proti Česku. "Les Bleus" nastúpia o deň neskôr proti Švajčiarom (20.15).Fíni síce mali korčuliarsky navrch, francúzski reprezentanti hnaní vypredanou AccorHotels Arénou sa však nezľakli favorita a v prvej tretine s ním dokázali držať krok. Ustáli oslabenie o dvoch hráčov a v 15. minúte využil Bellemare zmätok v bránkovisku a otvoril z dorážky skóre. Severania postupne zvýšili obrátky, veľkú šancu na vyrovnanie mal Osala, no Hardy zázračne zachytil jeho strelu hokejkou. "Suomi" si to vynahradili na začiatku druhého dejstva, keď si delovka Lehtonena od modrej čiary našla cestu do siete. "Les Bleus" oproti úvodnému duelu s Nórskom pôsobili oveľa živším dojmom, pozorne bránili a z aktivity vyťažili ďalšie dva góly. Najprv Bellemare obral o puk Aha, z ľavého kruhu vypálil a Rousell pohotovo dorazil puk do siete. Vzápätí sa ujal aj jemný teč Claireauxa po strele Janila v presilovke a Korpisalo opäť kapituloval - 1:3. Fíni sa iba ťažko spamätávali z tohto šoku, na ich hokejky sa vkradla nervozita. Tretiu tretinu síce začali tlakom, ale mali smolu v koncovke. Talentovaný mladík Puljujärvi, ktorého tréner nasadil po druhej prestávke, trafil žŕdku. Francúzi hrali umne, nikam sa nehnali a čakali na súperove chyby. V 49. min. si Roussel v úniku vychutnal Korpisala a bolo "vymaľované". V samom závere spečatil senzačný triumf tímu usporiadateľskej krajiny gólom do prázdnej bránky Fleury.