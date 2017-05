MS17: Haščák sa po prílete otočil a letel domov na pôrod k žene

. Na snímke Marcel Haščák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti po stredajšom prílete do dejiska MS absolvovali večer prvý tréning v kolínskej Lanxess aréne. Na ňom chýbal útočník Marcel Haščák, ktorý sa hneď na letisku otočil a odletel späť na Slovensko. Jeho manželka totiž začala rodiť.Podľa facebookovej stránky Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) by sa útočník Komety Brno mal vrátiť do Kolína vo štvrtok. Tréneri s ním počítajú v úvodnom zápase v A-skupine v sobotu proti Taliansku (16.15).