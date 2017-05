MS17: Jeglič dostal dvojzápasový trest za kopnutie protihráča

Švajčiar Joël Genazzi (vpravo) a Slovinec Žiga Jeglič v zápase základnej B-skupiny Švajčiarsko - Slovinsko na MS v ľadovom hokeji v Paríži 6. mája 2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Kolín 7. mája (TASR) - Slovinský hokejový reprezentant Žiga Jeglič dostal dvojzápasový trest za kopnutie súpera v sobotňajšom stretnutí B-skupiny MS so Švajčiarskom (4:5 pp a sn). Svojmu mužstvu tak bude chýbať v nedeľu proti Kanade a v utorok proti Nórsku. Informovala Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).Jeglič sa previnil v 29. minúte stretnutia, keď išiel striedať. Švajčiarsky útočník Thomas Rufenacht sa dostal do roztržky s Robertom Saboličom. Jeglič práve vtedy preskakoval cez mantinel a keď na ňom sedel, pravou nohou úmyselne kopol Rufenachta do oblasti ramena a krku. Rozhodcovia incident nezachytili a tak dvadsaťdeväťročného Slovinca nepotrestali.Disciplinárke IIHF však jeho zákrok neušiel. I keď Jeglič tvrdil, že sa iba chcel dostať čo najrýchlejšie na striedačku, predstavitelia DK uviedli, že úmyselne natiahol nohu k protihráčovi a riskoval tak jeho zranenie.Už bývalý hráč Slovana Bratislava v KHL, ktorý bude od novej sezóny pôsobiť v Torpede Nižnij Novgorod, sa môže vrátiť do zostavy Slovinska 10. mája v súboji s Fínskom.