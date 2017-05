MS17: Nórsko prehralo so Švajčiarskom 0:3

Reprezentant Švajčiarska Pius Suter, (vpravo), oslavuje s tímom tretí gól na svetovom hokejovom šampionáte v Paríži,7.mája 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP



Tabuľka B-skupiny:



1. Kanada 2 2 0 0 0 11:3 6



2. Švajčiarsko 2 1 1 0 0 8:4 5



3. Francúzsko 2 1 0 0 1 7:4 3



4. Nórsko 2 1 0 0 1 3:5 3



--------------------------------------



5. Česko 2 1 0 0 1 7:5 3



6. Fínsko 2 1 0 0 1 4:7 3



7. Slovinsko 2 0 0 1 1 6:12 1



8. Bielorusko 2 0 0 0 2 3:9 0





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 7. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti zdolali vo svojom druhom súboji v parížskej B-skupine MS Nórsko 3:0 a s piatimi bodmi poskočili na priebežné druhé miesto tabuľky. Helvéti od druhej tretiny prevzali opraty zápasu do svojich rúk a nakoniec pohodlne dokráčali k víťazstvu, ktoré umocnil spoľahlivým výkonom a čistým kontom brankár Leonardo Genoni.Nórsko - Švajčiarsko 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)Góly: 33. Schäppi (Loeffel, Almond), 34. Almond (Rüfenacht, Untersander), 50. Suter (Almond, Ambühl). Rozhodcovia: Fonselius (Fín.), Reneau (USA) – Lhotský (ČR), Suominen (Fín.), vylúčení: 6:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 7782 divákov.Nórsko: Haukeland - Holös, Lesund, Ödegaard, Nörstebö, Bonsaksen, Johannesen, Sveum - Thoresen, K. A. Olimb, Reichenberg - M. Olimb, Bastiansen, Martinsen - Röymark, Forsberg, Rosseli Olsen - Valkvä Olsen, Roest, Olden - TrettenesŠvajčiarsko: Genoni - Diaz, Furrer, Untersander, Kukan, Loeffel, Genazzi, Marti - Praplan, Haas, Hollenstein - Rüfenacht, Almond, Schäppi - Brunner, Richard, Bodenmann - Suter, Malgin, Ambühl - HerzogDiváci v parížskej aréne boli v úvodnej tretine svedkami vyrovnaného hokeja, videli však viac vylúčení ako pekných akcií, keďže rozhodcovia nasadili prísny meter. Skóre mohli otvoriť Nóri, zakončenie M. Olimba či dorážku Thoresena v presilovke ale kryl pozorný Genoni. Od druhej časti sa začali viac presadzovať Švajčiari. V 29. min. ešte Loeffel "golfákom" trafil žŕdku, o necelé štyri minúty neskôr to už ale Helvétom vyšlo - Schäppi usmernil prihrávku Loeffela za Haukelandov chrbát. "Vikingovia" sa nestihli z gólu ani poriadne spamätať a inkasovali druhýkrát, Almond našiel medzierku pod rukou nórskeho brankára a bolo 0:2. Švajčiari boli v tejto fáze jasne aktívnejší, nebyť dvoch faulov Brunnera, ktoré rezultovali v nórske presilovky, by súpera k ničomu vážnemu nepustili. V treťom dejstve sa severania snažili dostať späť do hry, ich dobýjanie bránky však bolo úporné a akciám chýbala myšlienka. V 50. minúte tak prišiel tretí švajčiarsky úder z hokejky Sutera. Nóri sa ďalej snažili, ale v koncovke im chýbal dôraz, pri šanci Thoresena už Genoni ležal na ľade, skúsený útočník ho ale nedokázal prekonať. Švajčiari si už náskok pohodlne ukontrolovali a žiadne zdramatizovanie nedopustili.