MS17: Obranca Peter Čerešňák: Silní súperi nám môžu sedieť

Na archívnej snímke Peter Čerešňák. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kolín 12. mája (TASR) - Jedným z príjemných prekvapení v slovenskom tíme na hokejových MS je obranca Peter Čerešňák. Pri svojej druhej účasti na MS zaujal nielen víťazným gólom proti Taliansku, ale aj výkonmi v ďalších zápasoch. Dobre stavaný obranca netají nádej v účasť vo štvrťfinále, ale na situáciu sa pozerá reálne a sleduje aj výsledky tímov na spodku tabuľky kolínskej A-skupiny.Slovenskí hokejisti hovorili pred šampionátom o ambícii prebojovať sa do štvrťfinále. Na to potrebujú umiestnenie v hornej polovici osemčlennej tabuľky, no tento cieľ sa im po štyroch zápasoch vzďaľuje. Na postupovú priečku strácajú tri body, navyše ich čakajú tri zápasy s favoritmi turnaja. Myslieť však musia nielen na postupové možnosti, ale aj na záchranu v elitnej kategórii. Na zostupovú priečku majú zatiaľ trojbodový náskok.uviedol Peter Čerešňák pre TASR.Slovákov čakajú ešte zápasy so silnými výbermi Ruska, USA a Švédska, proti ktorým chcú bodovať a potvrdiť, že pozícia, keď "môžu", im vyhovuje viac, než keďpoznamenal Čerešňák.Jeho tím síce v riadnom hracom čase prehral iba jeden zápas, no z 12 možných bodov získal iba 4. Aj preto sa vidina štvrťfinále vzďaľuje.uviedol Čerešňák. Prísľubom pred zápasmi s hokejovými mocnosťami je stredajší výkon proti Nemecku. Slovenskí hokejisti síce nezvíťazili, ale nadviazali na vydarenú tretiu tretinu zápasu s Dánskom, pred ktorou došlo na ostré slová. Tím vtedy burcoval najmä brankár Július Hudáček.konštatoval Čerešňák.Pre trenčianskeho odchovanca je súčasný šampionát druhým v kariére. Po tom, čo bol v Minsku v roku 2014 v pozícii nováčika, patrí v Kolíne k lídrom slovenskej defenzívy. Na doteraz jedinom víťazstve SR sa podieľal víťazným gólom, k tomu pridal aj dve asistencie a spoločne so Švédom Victorom Hedmanom je s tromi bodmi na priebežnej piatej priečke bodovania obrancov.dodal Čerešňák.