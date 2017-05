MS17: Sersen pred Lotyšskom: Sme dobre fyzicky aj psychicky pripravení

Na snímke slovenský hokejový reprezentant Michal Sersen Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Kolín 7. mája (TASR) - Ani Lotyši nepatria na hokejovom šampionáte k favoritom turnaja, no slovenskí reprezentanti proti nim očakávajú ešte náročnejší zápas než ten úvodný s Talianskom. Zverenci trénera Zdena Cígera boli vzhľadom na priebeh prvého duelu radi aj za výhru po predĺžení, no proti Lotyšom sa hotujú podať koncentrovanejší výkon. Tím zložený najmä z hráčov KHL je podľa Michala Sersena veľmi nebezpečný v útoku, takže skúsený obranca varuje najmä pred defenzívnymi zaváhaniami.Aj Lotyši vstúpili do turnaja víťazstvom, no ich triumf 3:0 nad Dánskom bol presvedčivejší než dvojbodová výhra Slovákov. Oba tímy odohrajú druhý zápas v priebehu dvoch dní, Lotyši však budú mať približne štyri hodiny regenerácie k dobru, keďže ich sobotňajší zápas sa začal už o 12.15 h.Nahustený víkendový program podľa obrancu Adama Jánošíka v úvode turnaja ešte nehrá rolu. "uviedol pre TASR. Situáciu podobne vidí aj Sersen, ktorý je na nahustený program na šampionáte zvyknutý." povedal obranca, ktorý štartuje už na šiestom šampionáte.Mužstvo najbližšieho slovenského súpera je zložené najmä z hráčov Kontinentálnej hokejovej ligy, proti ktorým Sersen často nastupoval. O sile zverencov kanadského trénera Boba Hartleyho má jasnú predstavu. "poznamenal. Ďalší zadák Peter Čerešňák patril v súboji s Talianskom k najlepším slovenským hráčom. Spoľahlivý výkon ozdobil víťazným gólom v predĺžení, no krátko po zápase už myslel na ten ďalší. "uviedol Čerešňák.