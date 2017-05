MS17: Slováci chcú zopakovať vlaňajší triumf, USA vylepšiť si pozíciu

Na snímke Eduard Šedivý počas tréningu pred utorňajším zápasom s Dánskom v základnej A - skupine 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. V Kolíne nad Rýnom 8. mája 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Predpokladané zostavy:



SR: J. Hudáček - Jánošík, Čerešňák, Mikuš, Gernát, Čajkovský, Sersen, Šedivý, Trška - Miklík, Bližňák, Haščák - Hrnka, Cingeľ, Kudrna - Skalický, L. Hudáček, Dravecký - Matoušek, Zigo, Šťastný



USA: Howard - DeKeyser, Trouba, Hanifin, Murphy, van Riemsdyk, Skjei, McAvoy, Brickley - Lee, Eichel, Gaudreau - Nelson, Larkin, Compher - Keller, Dvorak, Bjugstad - Greenway, Hayes, Copp - Bjork

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 12. mája (TASR) - Predposledným súperom slovenského tímu v A-skupine MS bude v nedeľu od 16.15 tím USA. Slováci by radi zopakovali výsledok z vlaňajšieho šampionátu, na ktorom dokázali Američanov zdolať 3:2 po predĺžení. Slovenský tím bude mať za sebou náročný zápas s Ruskom a nič ľahké ho nečaká ani proti mladým Američanom.Americký tím chodí na MS väčšinou s tímom zloženým z mladíkov, ktorí si ešte len robia meno v zámorskej NHL. V súčasnom výbere je však aj skúsený brankár Jimmy Howard, ale aj trojica mladíkov, ktorí patria k hviezdam nastupujúcej generácie. Jack Eichel, Johnny Gaudreau a Dylan Larkin aj v Kolíne dokazujú svoj talent a sú lídrami amerického tímu.uviedol pre TASR obranca Eduard Šedivý.Američania budú v pozícii favorita, ktorý mieri do štvrťfinále istým krokom a prípadným víťazstvom nad Slovenskom by si vylepšil svoju pozíciu. Slováci mali pred zápasom s USA menej bodov než si priali, no proti Američanom nie sú bez šance.uviedol Šedivý.Doterajšia bilancia vzájomných zápasov vyznieva lepšie pre Američanov. Tí z 23 zápasov vyhrali 12, remízou sa skončili 3 stretnutia a 8 vyhrali Slováci. Zatiaľ posledný vzájomný duel mužstvá odohrali na MS 2016 v Petrohrade. Pre tím SR bol zápas s USA rozlúčkou s turnajom. Zverenci trénera Zdena Cígera vtedy museli na postup do štvrťfinále vyhrať v riadnom hracom čase, no to sa im nepodarilo. Duel sa skončil remízou 2:2 a vytúžený víťazný gól "meškal" 59 sekúnd. Práve toľko uplynulo od začiatku predĺženia, keď o slovenskom víťazstve rozhodol Marko Daňo.