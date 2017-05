MS17: Slovensko zdolalo Taliansko 3:2 až v predĺžení po úpornom boji

Na snímke hráči Slovenska oslavujú víťazstvo 3:2 po predĺžení v zápase A-skupiny Slovensko - Taliansko na MS v ľadovom hokeji v Kolíne nad Rýnom 6. mája 2017. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Na snímke hráči Slovenska oslavujú víťazstvo 3:2 po predĺžení v zápase A-skupiny Slovensko - Taliansko na MS v ľadovom hokeji v Kolíne nad Rýnom 6. mája 2017. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Slováci nastúpia na ďalší duel už v nedeľu o 20.15 h proti Lotyšsku, Taliani budú hrať v rovnaký deň o 12.15 h s Ruskom.



Peter Čerešňák, obranca a strelec víťazného gólu SR: "Chcel som si upokojiť puk, pretože sa mi postavil. Samozrejme ten puk. Čakal som, kým sa posunie hráč mimo bránku a vystrelil som. Chvalabohu to dopadlo, tak ako to dopadlo, lebo by nás mrzelo, keby sme v tomto zápase stratili ďalšie body. Mali sme šance, mali sme presilovky, ale najväčšia chyba bola v tom, že sme ich nepremenili. Mohol to byť pokojný zápas, ale takto to bola kovbojka."

Na snímke Talian Luca Frigo (vpravo) strieľa gól brankárovi Slovenska Júliusovi Hudáčkovi (vľavo) v zápase A-skupiny Slovensko - Taliansko na MS v ľadovom hokeji v Kolíne nad Rýnom 6. mája 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Na snímke Talian Luca Frigo (vpravo) strieľa gól brankárovi Slovenska Júliusovi Hudáčkovi (vľavo) v zápase A-skupiny Slovensko - Taliansko na MS v ľadovom hokeji v Kolíne nad Rýnom 6. mája 2017. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke Slovák Libor Hudáček (vľavo) pred talianskym brankárom Andreasom Bernardom v zápase A-skupiny Slovensko - Taliansko na MS v ľadovom hokeji v Kolíne nad Rýnom 6. mája 2017. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Na snímke Slovák Libor Hudáček (vľavo) pred talianskym brankárom Andreasom Bernardom v zápase A-skupiny Slovensko - Taliansko na MS v ľadovom hokeji v Kolíne nad Rýnom 6. mája 2017. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Kolín 6. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti vyhrali v úvodnom zápase na 81. MS s Talianskom 3:2 až po predĺžení. Do vedenia ich v 7. minúte poslal Miklík, no Slováci z aktívnej hry v prvej polovici zápasu ďalší gól nevyťažili a v 36. minúte o náskok prišli. Taliani sa v 43. minúte dostali do vedenia, no počas hry so šiestimi hráčmi vyrovnal Libor Hudáček. O rozhodujúci gól sa v 3. minúte predĺženia postaral obranca Peter Čerešňák.Domáci organizátori sa na konci zápasu postarali o trapas, keď namiesto slovenskej pustili z reproduktorov cudziu hymnu, na čo začali diváci hlasno pískať. Po krátkom ospravedlnení však slovenská hymna vôbec neodznela.Slovensko - Taliansko 3:2 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)Góly: 7. Miklík (Jánošík, Čerešňák), 59. L. Hudáček (Miklík, Sersen), 63. Čerešňák (Bližňák, Skokan) - 36. Morini (Frigo), 43. Frigo (Scandella). Rozhodcovia: Gouin (Kan.), Jeřábek (ČR) - Leermakers (Hol.), Otmachov (Rus.), vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 12.229 divákov.Slovensko: Hudáček - Čajkovský, Sersen, Čerešňák, Jánošík, Gernát, Mikuš, Trška, Šedivý - Dravecký, Hudáček, Skokan - Miklík, Bližňák, Haščák - Kudrna, Cingeľ, Hrnka - Skalický, Suja, ŠťastnýTaliansko: Andreas Bernard - Larkin, Zanatta, Hofer, Helfer, S. Marchetti, Egger, Miglioranzi, Glira - Scandella, Morini, Frigo - Insam, Anton Bernard, Traversa - D. Kostner, Andergassen, S. Kostner - Lambacher, Goi, FrankSlovenskí reprezentanti vstúpili do prvého zápasu na šampionáte aktívne. Od úvodných minút sa snažili o hru založenú na rýchlom pohybe a na ich prvé príležitosti sa nečakalo dlho. V 2. minúte Kudrna nedotiahol nádejne vyzerajúci únik a v 5. si brankár Bernard poradil s pokusom Mikuša. Slovenská časť divákov sa prvýkrát radovala v 7. minúte. Obranca Jánošík vystrelil spoza hráča, Bernard vyrazil puk iba pred Miklíka, ktorý pohotovo otvoril skóre. Aktivitu Slovákov umocnila aj presilovka od 11. minúty. V nej bola blízko k druhému gólu opäť Bližňákova formácia, ale Bernard zvládol závar okolo svojej bránky. V závere prvej časti sa musel mať na pozore aj brankár Hudáček, ale nenechal sa prekvapiť.Aj úvod druhej časti priniesol podobný obraz hry. Slováci nadviazali na aktivitu, opäť sa dostali aj k presilovej hre, ale v nej vyprodukovali iba strelu Čajkovského do pripraveného brankára. Slováci sa často dokázali usadiť v útočnom pásme, lenže chýbala finálna prihrávka. Taliani sa postupne osmelili, ale slovenský tím bez väčších problémov zvládol oslabenie v 16. minúte. Krátko na to sa do úniku dostal Libor Hudáček, ale druhý gól nepridal. Poľavenie z ofenzívnej snahy Slovákov dokázal ich súper potrestať v 36. minúte. Zmätok pred brankárom Hudáčkom využil Morini, ktorý zblízka vyrovnal - 1:1.Na nástupe Talianov do tretej tretiny bolo vidieť zvýšené sebavedomie. Už po 24 sekundách mal brankár Hudáček problémy s nahodeným pukom a krátko na to musel riešiť únik Scandellu. V 43. minúte sa ujal nahodený puk od Scandellu, ktorý za slovenského brankára tečoval Frigo - 1:2. Slováci sa už v tretej tretine nedostávali do útočného pásma tak jednoducho ako v úvodných dvoch. Postupne však začali viac riskovať a viackrát sa dostali na dostrel Bernardovej bránky, ale zaujímavých streleckých pozícií si vytvorili len minimum. V 56. minúte zaujal pokus Cingeľa a o dve minúty aj Gernáta, ale brankár Talianov si poradil. Slováci v závere skúsili hru so šiestimi hráčmi a tá sa im vyplatila. Na konci 59. minúty dorazil strelu Miklíka Libor Hudáček a vyrovnal na 2:2.Predĺženie mohol ukončiť po 37 sekundách Scandella, ktorý ušiel slovenskej trojici, ale Hudáček zmaril jeho šancu. Rozuzlenie napokon priniesla 63. minúta, v ktorej presne namieril obranca Čerešňák.