MS17: Slovinsko vysoko prehralo s Kanadou 2:7

Na snímke hráči Slovinska Gasper Kroselj, (vpravo) a Mitja Robar (v strede) bránia proti Kanaďanovi Waynovi Simmondsovi, (vľavo), v zápase počas MS 2017,7.mája. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 7. mája (TASR) - Kanadskí hokejisti zvíťazili vo svojom druhom vystúpení v parížskej B-skupine MS nad Slovinskom vysoko 7:2 a so šiestimi bodmi vedú priebežnú tabuľku. Obhajca titulu rozobral staronového účastníka elitnej kategórie za necelých 17 minút, keď mu nasúkal tri góly. Hetrikom sa na výhre podieľal Nathan MacKinnon.Slovinsko - Kanada 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)Góly: 36. Muršak (Sabolič, Pretnar), 58. Urbas (Kranjc, Pretnar) - 5. Barrie (Simmonds, Konecny), 15. MacKinnon (Skinner, Barrie), 17. Point (Konecny), 25. MacKinnon (Giroux, de Haan), 26. MacKinnon (Marner, Barrie), 38. Marner (Konecny), 48. Skinner (MacKinnon, Barrie). Rozhodcovia: Wehrli (Švajč.), Lemelin (Rak.) – Kohlmüller (Nem.), Malmqvist (Švéd.) vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.Slovinsko: Krošelj - Kovačevič, Robar, Kranjc, Vidmar, Pretnar, Gregorc, Podlipnik, Tavželj - Sabolič, Tičar, Ograjenšek - Urbas, Muršak, Verlič - Rodman, Goličič, Kuralt - Pem, MušičKanada: Johnson - Demers, Vlasic, Barrie, de Haan, Morrissey, Matheson - Duchene, Scheifele, O'Reilly - MacKinnon, Giroux, Skinner - Marner, Point, Konecny - Simmonds, Schenn, KillornSlovinci, ktorí nastúpili bez potrestaného Jegliča, od úvodu museli odolávať systematickému tlaku favorita. Ten sa ujal vedenia v 5. min., keď obranca Barrie vyhnal pavúkov z ľavého horného rohu súperovej bránky. Kanaďania dominovali vo všetkých činnostiach, kombináciami deptali outsidera a v 15. min. viedli už dvojgólovým rozdielom. Krošelj neudržal puk a dôrazný MacKinnon ho dotlačil za čiaru. Slovinci nedokázali zachytávať smrtiace útoky obhajcu, zmätky v ich obrane najlepšie zdokumentovala situácia zo 17. min. keď si prihrávku Pointa nešťastne zrazil do vlastnej siete obranca Vidmar. Slovinci nastúpili do druhej tretiny s väčším odhodlaním, ale žiadny zázračný "comeback", ako v úvodnom súboji so Švajčiarmi, sa nekonal.Zápasového diania sa zmocnil MacKinnon, ktorý v 24. min. po otočke Girouxa zvýšil na 4:0 a o minútu neskôr skompletizoval hetrik. Až potom sa osmelili dovtedy neškodní "rysi". Strela švihom exslovanistu Tičara ešte tesne minula kanadskú bránu, v 36. min už ale dokázal skorigovať stav kapitán Muršak po prihrávke Saboliča. Nijako to ale nezabrzdilo súperovu kanonádu. V závere tretiny predviedol lahôdku Marner, ktorý si efektne položil Krošelja i dvojicu protihráčov a zakončil do odkrytej bránky. Tretie dejstvo sa zmenilo na exhibíciu kanadského tímu, ktorý zvýraznil svoju dominanciu (na strely vyhral 51:14) ešte gólom Skinnera. Záverečnú bodku za stretnutím dal Urbas, ktorý skóroval pri signalizovanom vylúčení Vlasica.