MS17: Švajčiarsko - Slovinsko 5:4 po veľkej dráme na ľade

B-skupina (Paríž):



švajčiarsko - Slovinsko 5:4 pp a sn (4:0, 0:1, 0:3 - 0:0, 1:0)

Paríž 5. mája (TASR) - V poludňajšom sobotňajšom zápase parížskej B-skupiny 81. hokejových MS vyhralo Švajčiarsko nad Slovinskom 5:4 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Helvétsky tím "rozprášil" (staro)nováčika v elitnej kategórii v prvej tretine 4:0, ale súper predviedol fantastickú stíhaciu jazdu a v 56. minúte vyrovnal. Jediným úspešným exekútorom nájazdov bol však švajčiar Damien Brunner.Pre Slovincov to bol namáhavý zápas pred duelom proti obávanewj Kanada, na ktorý mali o 24 hodín (12.15 h.) k dispozícii krátku regeneráciu, javorový list naopak v sobotu po úvvodnom víťazstve nad Českom (4:1) oddychoval. Aj Švajčiari mali druhý zápas na programe v nedeľu, ale až o 20.15 a proti Nórsku.Góly: 11. Ambühl (Suter), 12. Haas (Praplan, Genazzi), 17. Loeffel (Hollenstein, Praplan), 18. Bodenmann (Brunner, Richard), +rozhodujúci nájazd Brunner - 39. Muršak (Tavželj), 46. Jeglič (Sabolič, Kranjc), 55. Urbas (Ograjenšek, Pretnar), 56. Sabolič (Tičar). Rozhodcovia: Hribik (ČR), Linde (Švéd.) - Ritter (USA), ŠEFČÍK (SR), vylúčení: 8:5 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1, 4922 divákov.Švajčiarsko: Hiller - Diaz, Furrer, Untersander, Kukan, Loeffel, Genazzi - Praplan, Haas, Hollenstein - Brunner, Richard, Bodenmann - Suter, Malgin, Ambühl - Rüfenacht, Almond, SchappiSlovinsko - Kroselj (21. Pintarič) - Kovačevič, Robar, Kranjc, Vidmar, Pretnar, Gregorc, Podlipnik, Tavželj - Sabolič, Tičar, Jeglič - Urbas, Muršak, Verlič - Goličič, Rodman, Ograjenšek - Pem, Mušič, KuraltÚvodná desaťminútovka síce naznačila prevahu Švajčiarov, ale nič nenasvedčovalo nejakému neštandardnému vývoju. Lenže skúsený a na šampionátoch priam "inventárny" Ambühl využil hneď prvú presilovku svojho tímu a po 12 sekundách od buly Švajčiari už viedli 2:0. Dostali sa totálne "na koňa" a zaskočeného súpera zavalili parádnymi kombináciami. Z celkovo 15 streleckých pokusov vyťažili v prvej časti ešte ďalšie dva góly a všetky štyri kusy charakterizovalo umiestnené zakončenie, z toho dvakrát pomocou žŕdky. Do druhej tretiny Slovinci vymenili brankára, Pintarič chytal v pohode a Švajčiari aj ubrali na aktivite.V závere stredného dejstva hrali presilovku profesorsky a potrestal ich Muršak. Keď v šiestej minúte tretej časti znížil Jeglič na 2:4, jeho spoluhráči úplne ožili a hoci protivník ich vytláčal zo streleckých pozícií, aktivita priniesla štyri vylúčenia v priebehu 6 minút, z toho tri v priebehu 2,5 minúty. Početnú výhodu o dvoch hráčov využili síce až v jej závere, ale vzápätí (55:23) v klasickej presilovke aj vyrovnali. Oba tímy potom odohrali nečakane pasívne predĺženie a v rozstreloch dostal hneď prvým nájazdom Švajčiarov do výhody Brunner, ktorého gól bol napokon aj jediný zo šiestich akcií a teda víťazný.