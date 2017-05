MS17: V semifinále bude derby Kanada - Rusko a Švédsko - Fínsko

Kanadský hráč Mitch Marner (v strede), Brayden Point (vpravo) a Marcom-Edouard Vlasic (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke Andrej Kudrna (Slovensko), brankár Henrik Lundqvist a Jonas Brodin (obaja Švédsko) . Foto: TASR Foto: TASR

20. mája:

semifinále



Kolín:



15.15 Kanada - Rusko



19.15 Švédsko - Fínsko





21. mája:



16.15 h zápas o bronz



20.45 h finále





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 20. mája (TASR) - Hokejové majstrovstvá sveta pokračujú po dni voľna v sobotu 20. mája semifinálovými súbojmi a diváci sa majú na čo tešiť. Proti sebe sa totiž postavia odvekí rivali Kanada a Rusko (15.15 h) a v druhom zápase susedia Švédsko a Fínsko (19.15 h)."Javorové listy" sa usilujú o svoj majstrovský hetrik, keďže triumfovali vlani v Moskve aj predvlani v Prahe. Ten naposledy dosiahli českí reprezentanti v rokoch 1999-2001. Ako poslední pred zámorskými hráčmi získali zlato práve ruskí hokejisti v roku 2014 v Minsku. O rok neskôr boli druhí a vlani skončili na bronzovej priečke.Kanada sa v prvých troch zápasoch na šampionáte rozbehla, keď zdolala Česko 4:1, Slovinsko 7:2 a Bielorusko 6:0. Proti Francúzom prehrávala 1:2, no otočila na 3:2, ale so Švajčiarmi už prehajdákala dvojgólový náskok a prehrala 2:3 pp. Varovný prst vzala na vedomie a v ďalších dvoch dueloch nasúkala Nórsku a Fínsku po päť kúskov (5:0, 5:2). Vo štvrťfinále nastúpila proti domácemu výberu a napriek veľkej prevahe v takmer celom priebehu ho zdolala iba 2:1. Na čele produktivity je dvanásťbodový Nathan MacKinnon (5+7), za ním nasleduje Mitch Marner (4+7) a dokopy až jedenásť hráčov už pokorilo päťbodovú hranicu. V bránke sa strieda spoľahlivá dvojica Calvin Pickard a Chad Johnson. V semifinále chytal prvý menovaný. Kanaďania sa so zbornou stretli naposledy na vlaňajšom Svetovom pohári, kde ju zdolali 5:3 a nakoniec vyhrali celý turnaj.mierne nebezpeční. Vieme o tom, musíme sa na to pripraviť a musíme proti nim predviesť náš najlepší výkon," povedal pre tsn.ca kapitán mužstva Claude Giroux.povedal útočník Matt Duchene.Zverenci trénera Olega Znaroka na MS prvýkrát zaváhali až na záver skupiny v šlágri s USA (3:5), kvôli čomu padli z prvej priečky A-skupiny na druhú. Vynahradili si to, keď si vo štvrťfinále poradili s Čechmi 3:0. Zborná ustála počiatočný nápor súpera, postupne sa dostala k svojej typickej kombinačnej hre a ešte v prvej tretine položila základ triumfu vďaka gólom Dmitrija Orlova a Nikitu Kučerova. Rusi sa prebojovali do semifinále štvrtý rok po sebe. Medzi tri žŕdky sa s najväčšou pravdepodobnosťou opäť postaví Andrej Vasilevskij, ktorý má zo všetkých brankárov na turnaji s aspoň štyrmi štartmi jednoznačne najlepšie štatistiky - priemer 1,34 gólu na zápas a 94,61% úspešnosť zákrokov. Okrem neho sa Znarok spoliehaj aj na ohromnú palebnú silu, veď v prvej päťke kanadského bodovania turnaja má až troch hráčov. Na čele je Artemij Panarin so 14 bodmi (4+10), druhý je Nikita Kučerov (6+7) a piate miesto patrí Vadimovi Šipačovovi (2+10). "povedal pre championat.com obranca Dmitrij Orlov. Rusom skomplikovali situáciu presuny. Pred štvrťfinále museli cestovať z Kolína do Paríža a v piatok zase naspäť.Večer je naplánované severské derby medzi rivalmi Fínskom a Švédskom. "Suomi" nevychádzal turnaj podľa predstáv, keď sa v parížskej B-skupine na postup poriadne natrápili. V prvom stretnutí zdolali Bielorusov tesne 3:2, no v druhom ich "vyprášili" domáci "galskí kohúti" vysoko 5:1. V ďalšom získali bod za nájazdovú prehru s Českom. Nasledujúce tri stretnutia síce vyhrali, no proti Nórom i Švajčiarom len tesne 3:2 pp. Na záver podľahli Kanade a obsadili štvrté miesto. Vo štvrťfinále to však bolo už o niečom inom. Proti silným Američanom, ktorí ťahali šesťzápasovú víťaznú sériu, predviedli výborný taktický a disciplinovaný výkon založený na pevnej obrane. Mladíci zo zámoria si proti nim počas celého duelu nevedeli vytvoriť výraznejší tlak a tak prehrali 0:2. Líder fínskej produktivity je Sebastian Aho, ktorý nazbieral deväť bodov (2+7). O bod menej má Mikko Rantanen, tretí v poradí je Veli-Matti Savinainen so šiestimi. V základnej skupine dostal viac príležitostí v bránke Joonas Korpisalo, no Harri Säteri zažiaril čistým kontom vo štvrťfinále a je pravdepodobné, že opäť nastúpi."Tri korunky" nedokázali v skupinovej fáze zdolať ani jedného z favoritov (s Ruskom 1:2 sn, s USA 3:4), hoci ich káder je vyšperkovaný mnohými zvučnými menami z NHL. Sila tímu ešte stúpla po príchodoch Henrika Lundqvista a Nicklasa Bäckströma a ukázalo sa to vo štvrťfinále, keď si poradili so Švajčiarskom 3:1. V útoku ich ťahá dvanásťbodový William Nylander (6+6), v bránke by mal nastúpiť Lundqvist.povedal pre Aftonbladet útočník Elias Lindholm. Fíni v Kolíne obhajujú vlaňajšie striebro, "tri korunky" získali cenný kov naposledy v roku 2014, keď skončili na tretej priečke. "Suomi" zdolali Švédov 3:2 v generálke na MS gólom Oskara Osalu z tretej tretiny.