MS17: Vo štvrťfinále šampionátu bude prestížny duel Rusko - Česko

Na archívnej snímke ruský hráč Dmitrij Orlov (vpravo) v osobnom súboji s Čechom Jakubom Voráčkom Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Na archívnej snímke sú kanadský hokejista Nate Mackinnon (vľavo) a Fín Antti Pihlström Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Na archívnej snímke je Švéd Joel Eriksson Ek (vpravo) so spoluhráčmi. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP



18. mája:



štvrťfinále



Kolín:



16.15 USA - Fínsko



20.15 Kanada - Nemecko



Paríž:



Kolín 18. mája (TASR) - Hokejové majstrovstvá sveta pokračujú po dni voľna vo štvrtok 18. mája štvrťfinálovými súbojmi. V kolínskej vetve si zmerajú sily obhajcovia trofeje z Kanady s domácim výberom o 20.15 h a v popoludňajšom súboji hokejisti USA s Fínskom. V Paríži sa diváci môžu tešiť na prestížny duel Ruska s Českom (16.15 h) a zápas "čierneho koňa" doterajšieho priebehu Švajčiarska so Švédskom (20.15 h).Nemeckí hokejisti pôjdu do súboja so zámorským gigantom ako outsideri, no zbrane neskladajú a veria, že im pomôže aj plná kolínska Lanxess aréna.povedal brankár Philipp Grubauer. Domáci hneď v úvode šampionátu už jeden tím spoza "veľkej mláky" zdolali, keď si poradili s USA 2:1. V ďalších s favoritmi však už ťahali za kratší koniec. So Švédmi prehrali 2:7, s Rusmi zmiernili hroziaci debakel 0:5 po dvoch tretinách, na konečných 3:6. V ďalšom stretnutí zdolali Slovákov 2:3 pp a sn, nasledovala tesná prehra s Dánskom 2:3 pp a triumf nad Talianskom 4:1. O postupe medzi najlepšiu osmičku rozhodli až v záverečnom zápase A-skupiny, keď po dráme zdolali Lotyšsko 4:3 po nájazdoch, ten rozhodujúci premenil mladík Frederik Tiffels.povedal dvadsaťjedenročný krídelník univerzity Western Michigan v NCAA, ktorý tento rok debutoval v nemeckej reprezentácii i na MS. Lídrom produktivity je skúsený obranca Dennis Seidenberg, v siedmich dueloch zaznamenal gól a sedem asistencií. O bod menej má na konte útočník Dominik Kahun (2+5), ktorý sa s ďalším piatimi hráčmi delí o post najlepšieho strelca. V bránke sa striedali hlavne Thomas Greiss a Danny Aus den Birkena. Viac sa darilo druhému menovanému, ktorý mal v štyroch dueloch úspešnosť 93,42% a priemer 1,62 inkasovaných gólov. Pravda, Greiss bol v bránke pri oboch vysokých prehrách s Ruskom a Švédskom.Kanada sa v prvých troch zápasoch rozbehla, keď zdolala Česko 4:1, Slovinsko 7:2 a Bielorusko 6:0. Proti Francúzom prehrávala 1:2, no otočila na 3:2, ale so Švajčiarmi už prehajdákal dvojgólový náskok a prehrala 2:3 pp. Varovný prst vzala na vedomie a v ďalších dvoch dueloch nasúkala Nórsku a Fínsku po päť kúskov (5:0, 5:2). Na čele produktivity je dvanásťbodový Nathan MacKinnon (5+7), za ním nasleduje Mitch Marner (4+6) a dokopy až jedenásť hráčov už pokorilo päťbodovú hranicu. V bránke sa strieda spoľahlivá dvojica Calvin Pickard a Chad Johnson. "Javorové listy" sú favoriti duelu i celého šampionátu a tak to berú aj sami. "povedal pre sport.de Matt Duchene. S Nemcami prehrali na MS naposledy ešte v roku 1996.Američania odštartovali turnaj prekvapujúcou prehrou s Nemeckom, no po nej už mladíci zo zámoria rozbehli spanilú jazdu so šiestimi triumfami a veria, že im vydrží aj po štvrťfinále. Hokejisti USA ovládli A-skupinu, prvenstvo v nej si zabezpečili záverečným triumfom nad odvekým rivalom z Ruska 5:3, pričom v ňom trikrát prehrávali. Líder produktivity i najlepší strelec mužstva je Johnny Gaudreau, ktorý zaznamenal šesť gólov a päť asistencií. Za ním nasleduje desaťbodový Dylan Larkin (2+8), po päť gólov strelili Anders Lee a Clayton Keller. Jednotkou v bránke je skúsený veterán Jimmy Howard s úspešnosťou 92:31% a priemerom 1,81 gólu na zápas. Dva štarty zaznamenal aj Connor Hellebuyck.Fínom zatiaľ nevychádza turnaj podľa predstáv a v parížskej B-skupine sa na postup poriadne natrápili. V prvom stretnutí zdolali Bielorusov tesne 3:2, no v druhom ich "vyprášili" domáci "galskí kohúti" vysoko 1:5. V ďalšom získali bod za nájazdovú prehru s Českom. Nasledujúce tri stretnutia síce vyhrali, no proti Nórom i Švajčiarom len tesne 3:2 pp. Na záver podľahli Kanade a obsadili štvrté miesto. Líder produktivity je Sebastian Aho, ktorý nazbieral v siedmich dueloch osem bodov (2+6). O bod menej má Mikko Rantanen, tretí v poradí je Veli-Matti Savinainen s piatimi. Najviac priestoru v bránke dostal Joonas Korpisalo, ale keďže "Suomi" škrípu hlavne v obrane, on ani Harri Säteri nemajú úspešnosť zákrokov nad 89%. "V" povedal útočník Valtteri Filppula.V Paríži bude pútať najmä súboj Rusov s Čechmi, ktorí zhodne zakončili základnú fázu prehrami. Zverenci trénera Olega Znaroka, ktorí na MS prvýkrát zaváhali až v utorkovom šlágri s USA (3:5), kvôli čomu padli z prvej priečky A-skupiny na druhú, sú proti ČR favoriti. Do francúzskej metropoly, kam sa museli z Kolína presťahovať kvôli postupu Nemcov, sa presunuli vlakom. "" citoval portál allhockey.ru Znaroka. Prehru s Američanmi už hodili jeho zverenci za hlavu:" O ruskej brankárskej jednotke niet pochýb, medzi žŕdky sa postaví Andrej Vasilevskij, rozhodnutie o brankárovi na českej strane však bude oveľa zaujímavejšie. Petr Mrázek proti Švajčiarom (1:3) nepresvedčil, lepšie sa zatiaľ na MS ukazuje Pavel Francouz, i keď chytal proti slabším súperom." uviedol pre iDnes.cz Václav Prospal, asistent trénera Josefa Jandača. Kouč plánuje proti Rusom opäť premiešať zloženie útokov, do stredu elitnej lajny medzi Jakuba Voráčka a Vladimíra Sobotku by sa mal postaviť Jan Kovář.zdôvodnil zmeny Prospal. Českému tímu sa proti Rusom počas sezóny vôbec nedarilo. Počas seriálu Euro Hockey Tour, ktorý pozostával zo štyroch turnajov, s nimi uhral iba bod. Na šampionáte sú však úplne iné mužstvá. Zborná na MS žiari ešte viac ako v príprave, ohromujúce sú najmä jej presilovky, využili až 54,17 percent, najviac zo všetkých tímov. Jej hráči nasúkali celkovo 35 gólov, v čom takisto nemajú konkurenciu, spolu s Kanadou inkasovali aj najmenej gólov - 10. V prvej päťke produktivity turnaja majú až trojicu hráčov. Na čele je trinásťbodový Artemij Panarin (3+10). na Druhej strane je najproduktívnejší David Pastrňák so siedmimi bodmi (1+6). Rusi na uplynulých troch MS ani raz nechýbali v semifinále.Švajčiarom pomohla na MS úvodná "facka" so Slovincami, keď premárnili náskok 4:0 a nakoniec zdolali outsidera až po nájazdoch. Odvtedy ich výkony gradujú, zaskočili víťaza B-skupiny a obhajcu titulu Kanadu, ktorú skolili 3:2 po predĺžení, a vďaka triumfu nad Čechmi postúpili do štvrťfinále z druhého miesta. "Helvéti" sa budú snažiť o prvý prienik do semifinále od MS 2013, keď získali striebro. Vo štvrtkovom súboji dávajú experti ale vyššie šance súperovi zo Švédska. "Tri korunky" nedokázali v skupinovej fáze zdolať ani jedného z favoritov (s Ruskom 1:2 sn, s USA 3:4), hoci ich káder je vyšperkovaný mnohými zvučnými menami z NHL. Sila tímu ešte stúpla po príchodoch Henrika Lundqvista a Nicklasa Bäckströma. "priznal rezervy mladý útočník Joel Eriksson Ek. Švédi nenadchli ani v záverečnom skupinovom zápase, hoci nad Slovenskom zvíťazili 4:2. "" nechal sa počuť Bäckström, ktorého citoval oficiálny web MS.16.15 Rusko - Česko20.15 Švajčiarsko - Švédskosemifinále 15.15 a 19.15Kolín:USA/Fínsko - Švajčiarsko/ŠvédskoKanada/Nemecko - Rusko/Česko16.15 h zápas o bronz20.45 h finále