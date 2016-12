MS20: Fíni nerobia vedu z neúspešného vstupu, Tolvanen: Nič sa nekončí

Na snímke vľavo český brankár Jakub Škarek, vpravo fínsky hráč Arttu Ruotsalainen v zápase A-skupiny hokejových MS hráčov do 20 rokov ČR - Fínsko (2:1) v kanadskom Montreale 26. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 27. decembra (TASR) - Fínski hokejisti nevykročili za obhajobou titulu juniorských svetových šampiónov ideálne, no vedu z toho nerobia. Hoci im prekvapivá prehra 1:2 s Čechmi na sebavedomí nepridá, stále veria, že kanadské MS môžu vyhrať.Česi sa hneď v úvodný deň prestížneho podujatia postarali o prekvapivý výsledok. So Suomi držali dlho nerozhodný stav 1:1 a v 59. minúte udreli. Fíni dvakrát nevyhodili čistý puk, českí reprezentanti sa so šťastím udržali v útočnom pásme a zlé rozobratie si hráčov súpera umožnilo vyskúšať šťastie od modrej Michaelovi Špačkovi. Jeho zakončenie zápästím rozhodlo 78 sekúnd pred treťou sirénou o triumfe 2:1. Na ľade v tom momente vybuchla obrovská česká radosť. "" povedal Špaček.Jeho slová podčiarkol aj Filip Chlapík, ktorý vyzdvihol predovšetkým tímového ducha. "" konštatoval na oficiálnom webe šampionátu.Fínski juniori, ktorí poslali do Kanady mladý výber s priemerným vekom 18 rokov, neskrývali po stretnutí sklamanie. Proti Čechom podali rozpačitý výkon a za súperom zaostali aj v streleckej produkcii, v ktorej mu podľahli 23:30. "" uviedol 17-ročný krídelník Eeli Tolvanen.Hlavu si nelámal ani kapitán Olli Juolevi, ktorý patril k najproduktívnejším hráčom výberu počas vlaňajšej "" cesty. "" konštatoval. Fínom chýbajú na prebiehajúcich MS esá ako Jesse Puljujärvi, Sebastian Aho či Patrik Laine. Všetci traja vytvorili na uplynulom šampionáte elitnú formáciu, ktorá doviedla Fínov až na juniorský vrchol. Napriek tomu, že mohli potiahnuť Suomi za úspechom aj na prelomí rokov 2016 a 2017, zotrvali vo svojich profiligových kluboch. "" zdôraznil Juolevi.