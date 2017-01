MS20: Slováci pred semifinále, Bokroš: Ôsme miesto je reálny stav

Slovenský hráč Andrej Hatala (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi na lavičke gól do bránky Lotyšska v zápase B-skupiny Slovensko - Lotyšsko na MS hráčov do 20 rokov v hokeji v kanadskom Toronte 30. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš počas tlačovej konferencie po príchode z MS v ľadovom hokeji hráčov do 20 rokov vo švédskom Malmö v piatok 3. januára 2014 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Montreal 3. januára (TASR) - Slovenská hokejová "" splnila na juniorskom svetovom šampionáte svoj základný cieľ - vyhnúť sa bojom o záchranu - rovnako ako vlani sa však nedokázala prebojovať cez štvrťfinále. Opäť jej vystavili stopku favorizovaní švédski rovesníci, ktorým podľahla vysoko 3:8 a obsadila konečnú ôsmu priečku.Zverenci trénera Ernesta Bokroša prehrali vlani s "" 0:6, ale umiestnili sa o priečku vyššie. Hlavný kormidelník videl za pondelňajšou prehrou najmä zlý výkon v úvodnej tretine. "" povedal pre TASR.Bokroš však športovo priznal, že Švédi boli nad sily jeho zverencov. "Slováci sa cez štvrťfinále prebojovali len dvakrát za posledných desať sezón. Na MS 2009 v Ottawe skončili štvrtí, pred dvomi rokmi v Toronte z toho vyťažili bronz, druhý cenný kov v histórii SR v tejto vekovej kategórii. "" povedal Bokroš.Hráči spod Tatier v posledných rokoch nedokážu pravidelne konkurovať silným zámorským a európskym tímom. Ukázalo sa to aj teraz. V základnej B-skupine si pripísali jediný triumf v kľúčovom dueli s Lotyšskom (4:2), ktorý ich katapultoval medzi najlepšiu osmičku. So zámorskými suverénmi skupiny prehrali, s Kanadou 0:5, s USA 2:5 a Rusku podľahli 0:2. "Bokroš tak zdôraznil fakt, že úradujúci majstri sveta z Fínska hrajú tento rok o záchranu práve s Lotyšskom. Ak by sa v podobnej situácii ocitli jeho zverenci, hrozilo by im vypadnutie. "Najväčšie pozitíva na výkone svojich zverencov videl, ako to už v posledných rokoch býva, v bránke. "" Potešilo ho aj to, že v kádri sa udomácnili až šiesti hráči s rokom narodenia 1998 a neskôr, ktorí môžu reprezentovať aj na budúcoročnom šampionáte do 20 rokov. "" tešilo ho.Naopak, za jednoznačný nedostatok považoval hru smerom dopredu. "" dodal.Slovenská výprava sa vráti do rodnej krajiny v sobotu 7. januára v dopoludňajších hodinách.