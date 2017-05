MS2017: Hudáčka mrzí nevyužitá šanca na 2:0, pre organizátorov žiada pokutu

Na snímke Libor Hudáček. Foto: TASR/Pavol Neubauer Na snímke Libor Hudáček. Foto: TASR/Pavol Neubauer

Radšej bez hymny než bez bodov, zhodli sa Slováci

Kolín 6. mája (TASR) - Slovenským hokejistom padol po víťazstve nad Talianskom 3:2 v predĺžení kameň zo srdca. Ich radosť po zápase však narušilo nemilé faux pas organizátorov, keď nezaznela hymna. Libor Hudáček si myslí, že by za to mali dostať pokutu.Duel mal nielen dramatický záver, ale aj nemilú bodku. Na hymnu pre víťaza čakali hráči i fanúšikovia márne. "Dúfam, že dostanú pokutu. Ak urobíme niečo zlé my Slováci, tak sa to vždy rieši. Tak dúfam, že to bude aj opačne," povedal Hudáček.Práve on sa minútu a štyri sekundy pred koncom postaral o vyrovnávajúci gól na 2:2 a zariadil Slovákom predĺženie, keď pri hre bez brankára doklepol puk do siete po Miklíkovej strele. Dvadsaťšesťročný útočník však verí, že v reprezentácii ho čakajú ešte cennejšie góly. "Michel Miklík mal strieľať, mal to nakreslené tak, aby dal gól. Ja som išiel na dorážku, nakoniec sa puk dostal ku mne a ja som ho dostal do bránky," opísal Hudáček vyrovnávajúci zásah a dodal: "Nemyslím si že bol pre mňa jeden z najcennejších v reprezentácii. Dúfam, že ešte prídu oveľa cennejšie."Mladší z bratov Hudáčkovcov v tíme po zápase kritizoval slabú efektivitu i chyby v obrane. "Z pohľadu diváka to muselo vyzerať, že sme mali prevahu, ja si to myslím tiež. Ale také šance, aké sme mali, musíme premieňať. Na druhej strane nesmieme dostávať také lacné góly," povedal. On sám mal v druhej tretine veľkú šancu zvýšiť náskok Slovenska na 2:0, v nájazde ho ale vychytal súperov brankár. "Prečítal ma, ale takú šancu musím využiť. Možno som to mal riešiť jednoduchšie a vystreliť," povedal o momente, ktorý patril v zápase medzi zlomové.Hudáček si v zápase zahral po prvý raz od zranenia, ktoré utrpel v prípravnom stretnutí proti Fínsku v Bratislave 22. apríla. "Musím priznať, že som cítil, že som dlhšie nehral. Ale na to sa nechcem vyhovárať," povedal o svojom výkone. Ten musí byť proti Lotyšom lepší nielen z jeho strany. "Rozoberieme si zápas s Talianmi na videu. Musím hrať jednoduchšie, hádzať to hore na modrú čiaru," dodal.Dramatický záver, víťazný gól v predĺžení, ale bez hymny pre víťaza. Po úvodnom zápase na šampionáte mohli hokejisti Slovenska hovoriť o víťazstve, no triumf 3:2 po predĺžení nad Talianskom sa rodil veľmi ťažko. Po rozhodujúcom góle Petra Čerešňáka v predĺžení sa stovky slovenských priaznivcov i hráči tešili na slovenskú hymnu, tú im však organizátori nedopriali.Nečakaný lapsus organizátorov zaskočil hráčov i slovenských fanúšikov. Tí sa márne tešili na hymnu, ktorá mala po zápase zaznieť na počesť víťazného tímu. "Myslím si, že za víťazstvo sme si zaslúžili, aby nám zahrali hymnu. Neviem, čo sa stalo, no mrzí ma, že sme si nemohli zaspievať," uviedol pre TASR obranca Adam Jánošík.Stovky slovenských priaznivcov dali okamžite najavo svoju nespokojnosť, počas tónov cudzej hymny sa halou ozýval piskot. Organizátori na nesprávnu hymnu zareagovali opätovným spustením tej istej - nesprávnej. "Nie je to príjemný pocit dvakrát počuť cudziu hymnu v momente, keď by mala znieť naša. Verím, že to bude pre nás aj istá motivácia, aby sme si po ďalších zápasoch mohli zaspievať svoju hymnu," poznamenal po zápase brankár Július Hudáček. Ten v zápase nemal toľko práce ako jeho náprotivok. Hoci Slováci súpera prestrieľali 32:19, po riadnom hracom čase boli radi aj za remízu. Na 2:2 vyrovnal Libor Hudáček až v 59. minúte pri hre bez brankára, o víťazný gól v predĺžení sa postaral obranca Peter Čerešňák. "Mohlo to byť aj veselšie, ale sme radi aj za dva body. Možno to po takomto výsledku vyznie zvláštne, ale myslím si, že sme hrali naozaj dobre. Za posledné roky sme nehrali veľa zápasov takto ofenzívne. Dnes sme neodhadzovali puky, naopak, vytvárali sme si šance. Tie však musíme lepšie premieňať," uviedol brankár Hudáček, ktorému by viac než absencia hymny prekážala strata všetkých bodov.Tá reálne hrozila, ale Slováci napokon dokázali nováčika zdolať. "Určite je lepšie nepočuť hymnu, než nemať body. Hrali sme to, čo sme chceli. Dlho sme držali puk a mali sme aj šance. Žiaľ, Taliani do čoho buchli, z toho bol gól. My sme ich tlačili, ale nie a nie skórovať. Naopak, oni dali gól z ojedinelej akcie. To zrazí tím dolu. Sme však radi, že sa môžeme tešiť z víťazstva," uviedol Jánošík.