MS2018: Belgicko zvládlo povinné jazdy, ale Martinez očakáva zlepšenie

Na snímke hráči Belgicka oslavujú gól Edena Hazarda v zápase základnej G-skupiny MS vo futbale Belgicko - Tunisko na štadióne Spartaka Moskva v ruskej metropole 23. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 24. júna (TASR) - Dve víťazstvá rozdielom triedy a skóre 8:2 sú vizitka belgickej futbalovej reprezentácie po absolvovanína svetovom šampionáte v Rusku. Zverenci španielskeho trénera Roberta Martineza po triumfe 3:0 nad Panamou, ktorý sa zrodil až po zlepšenom druhopolčasovom výkone, nastúpili proti ďalšiemu papierovému outsiderovi G-skupiny Tunisku s cieľom rozhodnúť skôr.Tento zámer sa im podarilo dosiahnuť po tom, ako Eden Hazard v 6. minúte premenil jedenástku a o desať minút neskôr Romelu Lukaku po ukážkovej prihrávke Driesa Mertensa zdvojnásobil náskok. Tunisania síce onedlho znížili, ale zásah Lukakua tesne pred odchodom do šatní zrazil zástupcu afrického kontinentu do kolien. Po zmene strán sa stretnutie zmenilo na exhibíciu tretieho tímu svetového rebríčka FIFA. Belgicko zvíťazilo v gólovo najúrodnejšom zápase doterajšieho priebehu MS presvedčivo 5:2, pravda, mohlo aj vyšším rozdielom. Najmä striedajúci Michy Batshuayi sa prezentoval ako, hoci sa napokon v nadstavenom čase aj on dočkal gólovej odmeny.vyhlásil Lukaku, ktorý sa so štyrmi presnými zásahmi dotiahol na najlepšieho strelca šampionátu Cristiana Ronalda. Dvakrát skóroval proti Paname, ďalšie dva góly strelil Tunisku a tréner ho v 59. minúte stiahol z ihriska.povedal kouč belgickej reprezentácie o kanonierovi Manchestru United.Martineza víťazstvo potešilo, ale v hre svojho tímu videl rezervy.Jeho tím netiahol sériu bez prehry na 21 zápasov, naposledy ťahal za kratší koniec 1. septembra 2016, keď v príprave podľahol Španielsku 0:2. Belgicko má postup zo skupiny na dosah, z jeho spečatenia sa mohlo tešiť už v nedeľu popoludní v prípade, že Anglicko nezbabralo súboj s Panamou a nedovolilo outsiderovi bodovať naplno.Zápas s Tuniskom si z VIP lóže štadióna Spartaka Moskva vychutnal belgický kráľ Filip I. Ten je jedným z mála politických lídrov krajín západnej Európy, ktorí si doposiaľ našli cestu na šampionát v Rusku. Zápas sledoval aj so svojimi dvoma synmi - princom Gabrielom a princom Emmanuelom.povedal stredopoliar Youri Tielemans.