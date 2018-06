MS2018: Bývalý šéf FIFA Blatter priletel v utorok do Moskvy

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a dosluhujúci prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Sepp Blatter počas žrebu kvalifikácie o MS 2018 vo futbale v ruskom Petrohrade 25. júla 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 19. júna (TASR) - Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Joseph Blatter pricestoval v utorok do Moskvy na MS 2018.Osemdesiatdvaročný Švajčiar priletel linkou Aeroflotu pred zápasom Portugalska s Marokom, na ktorý pravdepodobne pôjde ako divák, informovala agentúra DPA.Potrestaný funkcionár neprišiel na otvárací ceremoniál šampionátu, čím sa vyhol stretnutiu so svojim nástupcom Giannim Infantinom.Blatter skončil vo funkcii v roku 2015 po rozsiahlom korupčnom škandále, ktorý zasiahol špičky FIFA. Do Ruska pricestoval na pozvanie prezidenta Vladimira Putina.