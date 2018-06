MS2018: Cieľom Francúzov je podľa Griezmanna trofej

Francúzsky futbalový reprezentant Antoine Griezmann. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. júna (TASR) - Cieľom francúzskej futbalovej reprezentácie na MS 2018 je podľa útočníka Antoina Griezmanna zisk trofeje.cituje slová hráča agentúra AP.Súpermi majstrov sveta z roku 1998 budú v základnej C-skupine Austrália, Peru a Dánsko.Hráč Atletica Madrid sa na tlačovej konferencii nevyhol otázkam okolo prestupu do Barcelony. "Je mi to ľúto, viem, že na to čaká veľa ľudí, ale toto nie je to správne miesto a čas, aby sme o tom hovorili," reagoval Griezmann.