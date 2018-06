MS2018: Japonsko remizovalo so Senegalom, Japonci dvakrát vyrovnali

Na snímke uprostred senegalský hráč Sadio Mane strieľa úvodný gól v zápase H-skupiny MS vo futbale Japonsko - Senegal v ruskom Jekaterinburgu 24. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

H-skupina, 2. kolo:

Japonsko - Senegal 2:2 (1:1)

Góly: 34. Inui, 78. Honda - 11. Mane, 71. Wague. ŽK: Inui, Hasebe - Niang, Sabaly, N'Doye. Rozhodovali: Rocchi - Di Liberatore, Tonolini (všetci Tal.), 32.572 divákov.



Japonsko: Kavašima – H. Sakai, Jošida, Šodži, Nagatomo – Šibasaki, Hasebe – Haraguči (75. Okazaki), Kagawa (72. Honda), Inui (87. Usami) – Osako



Senegal: K. N'Diaye – Sabaly, Koulibaly, Sane, Wague – P. A. N'Diaye (81. N'Doye), A. Ndiaye (65. Kouyate), Gueye - Sarr, Niang (86. Diouf), Mane

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jekaterinburg 24. júna (TASR) - Futbalisti Japonska remizovali v nedeľňajšom stretnutí H-skupiny MS 2018 so Senegalom 2:2, keď dvakrát dotiahli náskok súpera. Oba tímy tak majú na konte po štyri body a sú na čele tabuľky so zhodným skóre 4:3.Skóre duelu otvoril v 11. minúte Sadio Mane po chybe brankára Eidžiho Kavašimu. V 34. minúte vyrovnal vydarenou strelou k žrdi Takaši Inui. Africký tím opäť poslal do vedenia v 71. minúte obranca Moussa Wague, ale bod pre Japoncov zariadil o sedem minút neskôr striedajúci Keisuke Honda. Ten sa tak stal najlepším ázijským strelcom v histórii MS, skóroval štyrikrát v deviatich dueloch.Japonci nastúpia v záverečnom kole skupiny vo štvrtok 28. júna o 16.00 SELČ vo Volgograde proti Poľsku, parelelne sa bude hrať duel medzi Senegalom a Kolumbiou v Samare.Aktivita patrila v úvode Senegalčanom, obrana súpera musela hneď hasiť nebezpečný pas Wagueho na Maneho. Brankár Kavašima si v 7. minúte prvýkrát siahol na loptu po prieniku Sabalyho a jeho nepríliš vydarenom centri. V 11. minúte sa už africký tím dočkal, keď Sabalyho strelu z ľavej strany šestnástky Kavašima nepodarene boxoval pred seba, trafil ale iba do Maneho a od neho sa lopta dostala do siete - 0:1. Japonci dali o sebe vedieť až po štvrťhodine hry, z diaľky nebezpečne pálil Hasebe, no jeho strelu zblokovala obrana. Na druhej strane pohrozil Sarr, jeho pokus k žrdi kryl japonský brankár. Japonci sa vyrovnania sa dočkali v 34. minúte, keď Inui zvnútra šestnástky technickou strelou k žrdi prekonal brankára N'Diayeho. Pred prestávkou sa ešte po brejku dostal do dobrej šance Niang, no zmaril mu ju Kavašima.Prvú príležitosť po zmene strán si pripísal na konto Osako, jeho hlavičku z ôsmich metrov skryl do rukavíc N'Diaye. V 55. minúte bola v pozore japonská defenzíva, najskôr zblokovala strelecký pokus Maneho a vzápätí si Kavašima ľahko poradil so strelou Nianga do stredu bránky. Po hodine hry mohli Japonci otočiť skóre na svoju stranu, keď sa v obrovskej šanci ocitol Osako. Osamotený dostal z pravej strany prihrávku pred bránku, ale loptu v ideálnej pozícii vôbec netrafil. Už o štyri minúty neskôr nasledovala ďalšia vydarená akcia Japoncov, na konci ktorej trafil Inui brvno senegalskej bránky. Ázijci šance nevyužili a tak prišiel trest - Sabaly sa pekne zbavil obrancu, prihral pred bránku, kde loptu pätičkou posunul za seba Niang a Wague z pozície falošného krídla dal prudkou strelou na 2:1 pre Senegal. Japonci ale vyrovnali aj druhýkrát, po nedorozumení v senegalskej obrane skóroval v 78. minúte striedajúci Honda do odkrytej bránky a body sa tak delili.