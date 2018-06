MS2018: Kapitán Nigérie John Obi Mikel si zlomil ruku

Na snímke futbalista John Obi Mikel. Foto: TASR Foto: TASR

Moskva 24. júna (TASR) - Kapitán nigérijskej futbalovej reprezentácie John Obi Mikel si v druhom zápase skupinovej fázy na MS 2018 proti Islandu (2:0) zlomil ruku. Napriek tomu by nemal vynechať dôležitý zápas D-skupiny proti Argentíne.citovala agentúra DPA slová trénera Gernota Rohra.Absencia 31-ročného stredopoliara proti Argentíne by bola citeľnou stratou pre "Super orlov", ktorí by si víťazstvom zabezpečili postup do osemfinále.