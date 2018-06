MS2018: Kroos je hrdinom majstrov sveta, Durmaz zas terčom útokov

Nemecký futbalista Toni Kroos sa teší z gólu z 95. minúty v zápase so Švédskom na MS. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soči 24. júna (TASR) - Neodpískaná jedenástka, zlomený nos, vylúčenie a výstavný gól v posledných sekundách nadstaveného času. Nemeckí futbalisti parádnym zásahom Toniho Kroosa z 95. minúty otočili s desiatimi mužmi zápas s bojovným Švédskom z 0:1 na 2:1 a priblížili sa k postupu zo skupiny majstrovstiev sveta v Rusku.Úradujúci majstri sveta po nečakanej prehre s Mexikom nutne potrebovali proti Švédom bodovať. Tréner Joachim Löw spravil štyri zmeny v základnej zostave, keď uzdravený Jonas Hector nahradil na ľavej strane obrany Marvina Plattenhardta a Antonio Rüdiger hral namiesto zraneného Matsa Hummelsa. Zo zostavy vypadli aj Mesut Özil a Sami Khedira, na ich miestach dostali šancu Marco Reus a Sebastian Rudy, ktorý si však debut na MS neužil ani pol hodinu a ihrisko opustil so zlomeným nosom. Özil chýbal v základnej jedenástke na turnajoch ME, alebo MS prvýkrát od svojho debutu v roku 2009 a prerušil sériu 26 zápasov.Nemci v úvode nevyužili veľké šance a tak prišiel šok po oblúčiku Olu Toivonena. Krátko po zmene strán vyrovnal Marco Reus, ale bod sa Nemcom málil, pretože v prípade remízy by nemali pred posledným duelom s Kórejskou republikou postupové karty vo vlastných rukách. V dramatickom závere na Olympijskom štadióne v Soči bol napokon hrdinom špílmacher Kroos, ktorý v posledných sekundách z priameho kopu po priťuknutí s Reusom rozhodol.povedal tvorca hry Realu Madrid.Nemci finišovali s desiatimi mužmi, pretože v 82. minúte išiel po druhej žltej karte predčasne pod sprchy Jerome Boateng. Nemci aj po vylúčení stopéra hrali naďalej ofenzívne, hoci riskovali, že prehra by definitívne zmarila ich nádeje na obhajobu titulu. Z posledných piatich svetových šampionátov nepostúpili zo skupiny štyria obhajcovia - v roku 2002 sa to nepodarilo Francúzom, o štyri roky neskôr Brazílčanom, v roku 2010 aj na úkor Slovákov zasa Talianom a v roku 2014 Španielom.Švédi po Boatengovom vylúčení mohli z kontier rozhodnúť, ale dve nádejné akcie pokazil striedajúci útočík John Guidetti a tak prišiel trest. Negatívnym hrdinomsa stal ďalší striedajúci hráč Jimmy Durmaz, ktorý po hlúpom faule na Tima Wernera ponúkol Nemcom rozhodujúcu štandardku. Švédsky rodák asýrskeho pôvodu sa stal terčom rasistických útokov na sociálnych sieťach. Fanúšikovia mu nevedia odpustiť jeho zlyhanie, mimochodom počas svojho dvadsaťminútového pobytu na ihrisku spravil viacero zbytočných faulov.bránil si Guidetti svojho spoluhráča.Dvadsaťdeväťročný Durmaz, ktorého rodičia emigrovali na sever Európy z Turecka, si z útokov na sociálnych sieťach nič nerobil.povedal Durmaz.Nemci a Švédi majú v F-skupine po tri body, Mexiko nazbieralo šesť a Južná Kórea je bez bodu. O všetkom sa rozhodne v stredu, keď Švédi nastúpia v Jeaterinburgu proti Mexiku a Nemci sa v Kazani stretnú s Kórejčanmi.