MS2018: Lovren: Modrič by bol najlepší hráč sveta, keby nebol Chorvát

Petrohrad 24. júna (TASR) - Chorvátsky stredopoliar Luka Modrič by sa mohol stať najlepším hráčom na svete keby bol Nemec, alebo Španiel. Myslí si to jeho spoluhráč z reprezentácie Dejan Lovren.Tvorca hry Realu Madrid je podľa Lovrenapovedal Lovren v Rošino pri Petrohrade, kde majú Chorváti kemp počas majstrovstiev sveta v Rusku.dodal s tým, že Chorvátsko je malá krajina a nedostáva sa jej takej pozornosti, ako by si zaslúžila.Modriča vyhlásili za najlepšieho hráča pri oboch víťazstvách Chorvátov na šampionáte v Rusku. V súbojoch s Nigériou (2:0) aj Argentínou (3:0) previedol štvornásobný víťaz Ligy majstrov skvelé výkony. Vďaka tomu si reprezentanti balkánskej krajiny vybojovali s predstihom postup medzi 16 najlepších tímov a v utorok zakončia v Rostove nad Done súboje v D-skupine duelom s Islandom.Pred štyrmi rokmi v Brazílii vypadli Chorváti už v skupine.dodal Lovren, ktorý oblieka dres FC Liverpool.