MS2018: Mexičania si z kritiky ťažkú hlavu nerobili, chcú tešiť ľudí

Futbalisti Mexika sa tešia po výhre v zápase základnej F-skupiny proti obhajcovi titulu z Nemecka na MS vo futbale v Moskve 17. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rostov 24. júna (TASR) - Pred odchodom na majstrovstvá sveta do Ruska čelila futbalová reprezentácia Mexika vlne kritiky. Po víťazstvách 1:0 nad obhajcom titulu Nemeckom a 2:1 nad Kórejskou republikou sa situácia otočila o 180 stupňov, zverenci trénera Juana Carlosa Osoria sú fanúšikmi i médiami vynášaní do nebies, hoci o postup do osemfinále MS ešte budú musieť zabojovať v záverečnom vystúpení v F-skupine proti Švédsku.povedal útočník Javier Hernandez, ktorý v sobotňajšom zápase proti Kórejskej republike strelil už svoj jubilejný 50. gól za národný tím.dodal Hernandez.Koučpriznal, že nastaviť hlavy hráčov na zápas s Kórejskou republikou bolo ťažšie ako na duel s Nemcami.Kórea aj napriek nule na bodovom konte stále môže postúpiť do osemfinále, potrebuje však senzáciu v podobe víťazstva nad Nemeckom a pomoc Mexika v súboji so Švédmi.vyhlásil kouč Šin Te-jong.