MS2018: Mexiko zdolalo Kórejskú republiku 2:1, je blízko osemfinále

F-skupina, 2. kolo:

Kórejská republika - Mexiko 1:2 (0:1)

Góly: 90.+3 Son Hung-min - 26. Vela (z 11 m), 66. Hernandez. ŽK: Kim Jong-kwon, I Jong, I Sung-u, Čong U-jong (všetci Kór. rep.). Rozhodovali: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všetci Srb.), 43.472 divákov.



Kórejská rep.: Čche Hjon-u - I Jong, Čang Hjon-su, Kim Jong-kwon, Kim Min-u (84. Hong-čchol) - Mun Son-min (77. Čong U-jong), Ču Se-čong (64. I Sung-u), Ki Song-jung, Hwang Hi-čchan - I Če-song, Son Hung-min



Mexiko: Ochoa - Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo - Layun, Herrera, Guardado (68. Marquez) – Vela (77. Dos Santos), Hernandez, Lozano (71. Corona)

Tabuľka F-skupiny:

1. Mexiko 2 2 0 0 3:1 6

2. Švédsko 1 1 0 0 1:0 3

3. Nemecko 1 0 0 1 0:1 0

4. Kórejská rep. 2 0 0 2 1:3 0

Rostov 23. júna (TASR) - Mexiko zvíťazilo v sobotňajšom zápase futbalových MS nad Kórejskou republikou 2:1. V 26. minúte otvoril skóre duelu F-skupiny v Rostove na Done z jedenástky Carlos Vela, po zmene strán zvýšil náskok "El Tri" jubilejným 50. gólom v národnom tíme Javier Hernandez. V nadstavenom čase Son Hung-min iba zmiernil ďalšiu prehru ázijského zástupcu.Zverenci trénera Juana Carlosa Osoria majú na konte plný počet šesť bodov a priaznivé vyhliadky na postup do osemfinále. Účasť vo vyraďovacej fáze turnaja môžu oslavovať už večer v prípade, že Švédsko neprehrá s Nemeckom (20.00 SELČ, Soči).V stredu 27. júna o 16.00 SELČ v Kazani nastúpia Kórejčania v treťom kole skupinovej fázy proti Nemecku, paralelne sa v Jekaterinburgu bude odvíjať duel Mexika so Švédskom.Kórejčania sa v úvode snažili eliminovať technickú prevahu súpera bojovnosťou a tvrdosťou, lenže viaceré ich zákroky boli za hranicou pravidiel. Mexičania sa nezľakli, mali územnú prevahu, ale hra sa odvíjala zväčša medzi šestnástkami. Až v 22. minúte sa Son Hung-min po dlhočiznom pase z hĺbky vlastnej polovice dostal do zakončenia, ale oba jeho pokusy obrancovia Mexika zblokovali. Z následného rohu Ki Song-jung hlavičkou natiahol Ochou, ktorý loptu končekmi prstov vytlačil nad bránku. Na opačnej strane kórejský stopér Čang Hjon-su zahral v páde vo vlastnej šestnástke rukou a Vela jedenástku s prehľadom premenil - 0:1. V závere úvodného dejstva sa predral až do šestnástky Lozano, ale mieril vysoko nad bránku.Mexičania kontrolovali priebeh stretnutia a v 58. minúte mohli pridať druhý gól, strelu Guardada z 15 metrov však bravúrne zneškodnil Čche Hjon-u. Kórejčania boli, podobne ako v zápase so Švédmi, v útoku neplodní. Navyše v 66. minúte dostali ich bodové ambície vážnu trhlinu, keď sa Hernandez zasekávačkou zbavil brániaceho hráča a povedľa brankára zvýšil na 2:0. V 76. minúte Ochoa s Marquezom ľahkovážnou rozohrávkou umožnili dostať sa Son Hung-minovi do dobrej palebnej pozície, ani z tej však nedokázal skórovať. Mexiko si po víťazstve 1:0 nad Nemeckom pripísalo do tabuľky ďalšie tri body, hoci v nadstavenom čase ešte Son Hung-min technicky spoza šestnástky obstrelil Ochou - 1:2.