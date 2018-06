MS2018: Nemci prileteli do Ruska, Švédov privítala jediná fanúšička

Na snímke letecký pohľad na futbalový štadión Lužniki v ruskej metropole Moskva. Moskva bude hostiť tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. júna (TASR) – Nemeckí a švédski futbaloví reprezentanti pricestovali v utorok popoludní do dejiska majstrovstiev sveta 2018 Ruska.informuje agentúra dpa. Po ubytovaní sa vo Vatutinkách, asi 40 km juhozápadne od metropoly Ruska, absolvujú Nemci v stredu predpoludním tréning na štadióne CSKA Moskva.Švédskych reprezentantov privítal v Gelendžiku na čiernomorskom pobreží jediný fanúšik.napísal švédsky denník Sportbladet. Hráči ihneď nasadli do autobusu, ktorý ich odviezol do hotela. Prvý tréning majú na programe už v utorok večer.