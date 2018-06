MS2018: Rudy si zlomil nos, čakajú ho vyšetrenia

Nemecký stredopoliar Sebastian Rudy (vľavo) v prítomnosti zdravotníkov počas zápasu medzi Nemeckom a Švédskom. 23. júna 2018 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soči 24. júna (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Sebastian Rudy utrpel v sobotňajšom zápase MS proti Švédsku (2:1) zlomeninu nosa. Dvadsaťosemročný stredopoliar musel pri svojom debute na svetovom šampionáte opustiť ihrisko už v 25. minúte po tom, ako ho švédsky útočník Ola Toivonen neúmyselne zasiahol kopačkou do tváre.Rudymu sa silné krvácanie z nosa snažili zastaviť lekári nemeckého tímu, ale nepodarilo sa im to a v 31. minúte ho v zostavenahradil Ilkay Gündogan.uviedol Rudy po zápase so Švédskom, v ktorom úradujúci majstri sveta strhli víťazstvo na svoju stranu gólom Toniho Kroosa v piatej minúte nadstaveného času. V stredu 27. júna čaká Nemcov posledný zápas v F-skupine proti Kórejskej republike.