MS2018: SR v generálke proti Francúzsku, Šatan: Nehodno ich podceňovať

Na archívnej snímke Miroslav Šatan. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 26. apríla (TASR) - Piatková konfrontácia slovenských hokejistov s Francúzskom v Nitre bude celkovo tridsiatou vzájomnou. Odveta s rovnakým súperom je na programe o deň neskôr v Piešťanoch, pre Slovákov pôjde o generálku pred odchodom na MS do Dánska. S hokejistamimá Slovensko vysoko aktívnu bilanciu.V 29 zápasoch prehralo iba trikrát, päťkrát si súperi body delili a z 21 duelov odchádzali Slováci ako víťazi. Vysoko aktívne je pochopiteľne aj skóre v prospech Slovenska - 127:54. Napriek tejto bilancii však zverencov Craiga Ramsaya nečaká žiadne ľahké dobrodružstvo.povedal generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.Francúzi sa pred dvojzápasom zišli na tréningovom kempe v Piešťanoch, kde si v stredu večer vyskúšali aj ľad. Ešte predtým si však pozreli zápas Slovenska proti Kórejskej republike. Slováci sa s Francúzmi stretnú aj na MS v Dánsku, ich vzájomný zápas je na programe 10. mája. V príprave však obaja na tento fakt myslieť nebudú.poznamenal Marek Hovorka.S francúzskym hokejom má skúsenosť aj Tomáš Jurčo, ktorý v stredu proti Kórejskej republike odohral v príprave prvý zápas. Hoci mal bilanciu 1+1, najmä po prvej tretine herný výpadok cítil. Aj preto by chcel odohrať oba zápasy.Zápasy Slovensko vs. Francúzsko sú súčasťou série Euro Hockey Challenge. Oba majú začiatok o 17.00 h.