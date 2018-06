MS2018: Uruguaj a Rusko budú bojovať o prvenstvo v A-skupine

Na snímke futbalisti Ruska oslavujú gól v zápase A-skupiny MS vo futbale Rusko - Egypt v Petrohrade 19. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina, 3. kolo:



URUGUAJ - RUSKO, pondelok 25. júna, 16.00 SELČ, Samara (Cosmos Arena)



hlavný rozhodca: Malang Diedhiou (Sen.)



predpokladané zostavy:



Uruguaj: Muslera - Coates, Godin, Caceres - Nandez, Vecino, Torreira, Bentancur, Laxalt - Suarez, Cavani



Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutepov, Ignaševič, Žirkov - Zobnin, Gazinskij - Samedov, Golovin, Čeryšev - Dziuba

Tabuľka A-skupiny:



1. Rusko 2 2 0 0 8:1 6*



2. Uruguaj 2 2 0 0 2:0 6*



---------------------------------------------



3. Egypt 2 0 0 2 1:4 0



4. Saudská Arábia 2 0 0 2 0:6 0



*istý postup do osemfinále

Samara 24. júna (TASR) - Futbalisti Uruguaja a Ruska si v pondelok o 16.00 h SELČ zmerajú sily v priamom súboji o prvenstvo v A-skupine MS 2018. Oba tímy majú pred vzájomným stretnutím v Cosmos Arene v Samare na konte šesť bodov za víťazstvá nad Egyptom a Saudskou Arábiou a istotu postupu do osemfinále. Domáca reprezentácia si však utvorila omnoho priaznivejšie skóre (8:1 ku 2:0) a na prvé miesto jej postačí remíza.Rusi ťahali pred šampionátom nepriaznivú šnúru siedmich zápasov bez víťazstva, ale dvoma presvedčivými triumfami sa zaradili k najpríjemnejším prekvapeniam skupinovej fázy. V otváracom stretnutí rozstrieľali Saudskú Arábiu 5:0 a s Egyptom, ktorý už mal k dispozícii Mohameda Salaha, si poradili 3:1. Osem gólov zatiaľ dali okrem nich už iba Belgičania. Troma gólmi prispel Denis Čeryšev a ďalším kľúčovým hráčom sa stal Alexander Golovin.povedal Golovin, ktorému rovnako ako Fiodorovi Smolovovi v prípade žltej karty v pondelok hrozí dištanc na osemfinále.Uruguaj si v ofenzíve počínal skromnejšie, o najtesnejších víťazstvách rozhodli Jose Maria Gimenez a Luis Suarez. Ten skóroval na treťom svetovom šampionáte za sebou a na všetkých troch sa Uruguaj prebojoval zo skupiny, v roku 2010 obsadil štvrtú priečku. Jeho útočný kolega Edinson Cavani čaká na premiérový zásah v Rusku.povedal ruský stopér Sergej Ignaševič pre FIFATV.Podľa oficiálnej stránky Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) vyskúšal uruguajský kouč Oscar Tabarez na tréningu rozostavenie 3-5-2, s ktorým by mohol vyrukovať na momentálneho lídra A-skupiny. V takom prípade by Juhoameričania zrejme nastúpili s obrannou trojicou Sebastian Coates, Diego Godin, Martin Caceres, v stredovej formácii by operovali Nahitan Nandez, Matias Vecino, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur a Diego Laxalt. Na hrote majú jasné miesto Suarez s Cavanim, v bránke je prvá voľba Fernando Muslera.uviedol Muslera. V predpokladanej zadnej línii absentuje Gimenez, ktorému neumožní štart zranenie pravého kvadricepsu.Uruguajská obrana, ktorá dosiaľ na šampionáte neinkasovala, bude pre produktívny ruský útok ťažšou previerkou než defenzívy Saudskej Arábie a Egypta. Na druhej strane však Juhoameričanom už tentoraz nemusí na trojbodový zisk stačiť jediný gól.dodal uruguajský stredopoliar Torreira.Predchádzajúce vzájomné meranie síl sa v roku 2012 v Moskve skončilo remízou 1:1, za hostí skóroval Suarez. Pondelňajšie stretnutie povedie v pozícii hlavného rozhodcu Malang Diedhiou zo Senegalu. Priamy prenos odvysiela Dvojka RTVS.