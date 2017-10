Na archívnej snímke uprostred Ryan Martindale (Žilina). Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

MsHK DOXXbet Žilina – HC'05 iClinic Banská Bystrica 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)



Góly: 23. Ondruš, 34. Handlovský (Klimenta, Kučkin), 60. Konečný (Mikuš, Juraško) – 48. Bubela (Britain, Gélinas). Rozhodovali: Kubuš, Fridrich – Rojík, Krajčík, vylúčení: 4:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 545 divákov.



Žilina: Tomek – Mikuš, Juraško, Poulin, Chaloupka, Harant, Mich. Roman, Meliško, Mendrej – Handlovský, Klimenta, Kučkin – Švihálek, Martindale, J. Jurík – Konečný, Holovič, Stupka – Švec, Ondruš, Rogoň



Banská Bystrica: Lukáš – Ďatelinka, Kubka, Brejčák, Sedlák, Mihalik, Gélinas, Dame-Malka – Britain, Surový, Faille – Lamper, Češík, Belluš – Bartánus, Bubela, Hohmann – Andrisík, Valent, Gabor

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 17. októbra (TASR) - Hokejisti MsHK DOXXbet Žilina zvíťazili v utorňajšej dohrávke 11. kola Tipsport Ligy na domácom ľade nad majstrom HC'05 iClinic Banská Bystrica 3:1 a poskočili na 7. miesto tabuľky. Naopak, druhí "barani" nevyužili šancu dotiahnuť sa na prvú Duklu Trenčín na rozdiel štyroch bodoch.V dohrávke 11. kola sa hral od začiatku rýchly hokej. Po úvodných minútach sa majster spod Urpína dostal do tlaku a vyťažil z toho pár nebezpečných striel, pričom najväčšiu šancu mal v 4. min Andrisík, ale netrafil bránku. Hostia hrali od 6. min presilovku, ale na jej konci ich takmer potrestal v protiútoku domáci kapitán Konečný. O chvíľu mal dobrú príležitosť zblízka Kučkin, český gólman "baranov" Lukáš si však udržal čisté konto. V 13. min mal gól na hokejke po chybe domácich Lamper, ale strelu švihom mu zastavil semafor Tomeka. O minútu neskôr mal na opačnej strane šancu otvoriť skóre Konečný, namiesto strely sa však rozhodol pre blafák a Lukáš mu ho chytil. Ďalšiu dobrú šancu mal Kučkin, strelu švihom ale zastavila vyrážačka brankára hostí. V závere tretiny hrali "vlci" presilovku, ale Banskobystričania sa ubránili a na prvú prestávku šli tímy za bezgólového stavu.V 23. min sa domácim podarilo získať vedenie, keď Lukáš spravil chybu a pohotový Ondruš ho za ňu potrestal. Hostia chceli okamžite vyrovnať, Tomek musel odolávať viacerým pokusom a "barani" často držali domácich v ich obrannej tretine. Skóre sa však nemenilo ani po šanci Češíka. V 28. min mohol Jurík po chybe hostí a Švihálkovej prihrávke spoza bránky zvýšiť, ale zblízka neprekonal Lukáša. Hostia sa stále snažili o vyrovnanie, ale v 34. min si na ľavom krídle prebral puk Handlovský a jeho strelu spoza ľavého kruhu si Lukáš vrazil do siete. Bystrická snaha o gól neprestávala, Tomek však aj so šťastím odolával a "vlci" hrozili z každej šance. V 38. min opäť nevyužil príležitosť na gól Jurík a dobrý pokus kanadského beka Žiliny Poulina skryl Lukáš v lapačke.Aktivita hostí neustávala ani v záverečnej časti, domáci im k nej dopomohli aj vylúčením Ondruša, ale "barani" ho nepotrestali. V 48. min sa však hostia predsa len dočkali, keď Britain nabil Bubelovi, ktorý príklepom z ľavého kruhu trafil pod betóny Tomeka. V 50. min mali domáci na hokejke tretí gól, lenže Jurík po prihrávke Klimentu ani v ďalšej dobrej šanci neuspel a o dve minúty si v situácii 2 na 1 poradil banskobystrický gólman aj so strelou Handlovského a dorážkou Mikuša. Majster tlačil domácich čoraz viac pred ich bránku, ale tí obetavo bránili a nechceli pripustiť vyrovnanie. V 57. min mohol rozhodnúť Martindale, puk však netrafil ideálne a nádej "baranov" aspoň na predĺženie stále žila. Minútu a trištvrte pred koncom si hostia vzali oddychový čas a po ňom hrali bez brankára. Žilina sa ocitla pod vyše minútovým tlakom, ale obetavou hrou ho ustála. Po vhadzovaní sa dostali "vlci" k puku a Konečný do prázdnej bránky rozhodol o výhre Žiliny nad majstrom.